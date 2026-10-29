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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για δημιουργία μηχανισμών παραπληροφόρησης, ενώ διαφώνησε με την οριζόντια απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο κ.

Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση για διπλωματικές αποτυχίες στα εθνικά θέματα και για τη στάση της απέναντι σε ακραίες πολιτικές συγκεντρώσεις.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε κάνοντας λόγο για πολιτική μικροψυχία της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή.

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις αιτιάσεις για τα εθνικά θέματα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή θέση έναντι των ναζιστικών ιδεών.

Τέλος, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αιχμές για την αξιοπιστία των πολιτικών τους θέσεων και τη διαχείριση της δημόσιας σφαίρας.

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Με ένταση συγκρούστηκαν στην Ολομέλεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατήγγειλε μια σειρά πεπραγμένων της «γαλάζιας» κυβέρνησης και ο Άδωνις Γεωργιάδης που με την σειρά του επιχείρησε να αντικρούσει την επίθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Και το μέγεθος της πολιτικής σας υποκρισίας φαίνεται στο εξής: Από τη μία, θέλετε να προστατεύσετε τους ανηλίκους από τα fake news. Αλλά, από την άλλη, είστε αυτοί που οργανώνετε ένα “στρατό” παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο για το σύνολο του ελληνικού λαού. Fake news, προπαγάνδα, τοξικότητα. Και καθημερινά έχουμε δεκάδες παραδείγματα. Όποιος πει μια άλλη άποψη, στοχοποιείται, απαξιώνεται με στόχο να απονομιμοποιηθεί αυτή η άποψη, να μην έχει βάση» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στοχεύοντας στον υπουργό Υγείας και συνολικά στη κυβέρνηση.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με φόντο την πρόσφατη απαγόρευση στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους έως 15 ετών, έβαλε στο στόχαστρο το Μαξίμου και τον υπουργό Υγείας, επιμένοντας στη διαφωνία της Χαριλάου Τρικούπη με τον οριζόντιο κόφτη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, τόνισε πως ο «αρχιτέκτονας» της πολιτικής «τοξικότητας», δεν συντάχθηκε με τη γνώμη των επιστημόνων, δήθεν από «κόμπλεξ για τον Μητσοτάκη». «Η Παιδοψυχιατρικη Εταιρεία που είπε ότι είναι λάθος η οριζόντια απαγόρευση, έχει κόμπλεξ με τον κύριο Μητσοτάκη; Και ο Συνήγορος του Παιδιού; Κανείς δεν έχει κόμπλεξ, αυτό είναι ευθύνη» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας, παράλληλα, τον υπουργό Υγείας για «φαιδρά πολιτικά παιχνίδια» και απόπειρα «εργαλειοποίησης» και «διχασμού».

«Για το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία τα ναζιστικά κατακάθια»

Αναφερόμενος στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη ανήμερα της Εθνικής Επετείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας. Δεν παραχαράσσεται η ιστορία. Μου έκανε αλγεινή εντύπωση, το γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση από εσάς. Για το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία τα ναζιστικά κατακάθια».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παράλληλα, έβαλε στο στόχαστρο του την κυβέρνηση και για τα εθνικά θέματα. Με αιχμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «ξεκάθαρη διπλωματική ήττα». «Μας κατηγορείτε εμάς για μιζέρια και μικροψυχία, άρα είναι μίζερος ο Καιρίδης που μίλησε για αποτυχία; Ο κ. Συρίγος; Και αυτός μίζερος και μικρόψυχος που είπε για υποχώρηση στην Κάσο; Φανταστείτε να το έλεγε κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τι θα είχαμε ακούσει! Αλλά, ακόμη πιο γλαφυρά και περιγραφικά το είπε ο βουλευτής κ. Καλογερόπουλος. Δεν θα επαναλάβω την έκφραση» παρατήρησε, ενώ ζήτησε εκ νέου να δημοσιευθεί η ελληνοβουλγαρική συμφωνία για τα εκκλησιαστικά κειμήλια.

«Φυσικά και για τη ΝΔ δεν έχουν θέση αυτά που λέει ο Κασιδιάρης»

«Η μικρόψυχη αντιπολίτευση, δεν θα σας κάνει πρωθυπουργό. Είστε αντίθετος με την κοινή γνώμη», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για «πολιτική μικροψυχία» του Νίκου Ανδρουλάκη, υπενθυμίζοντας μάλιστα πως έχει καθίσει μαζί με το ΠΑΣΟΚ στα υπουργικά έδρανα. «Κάνατε λάθος που είπατε “παρών” στο νομοσχέδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας το λέω και ως γονέας. Έχει 90% αποδοχή. Από αντιπάθεια στον Μητσοτάκη πήγατε κόντρα στην επιθυμία του 90% των γονέων. Και οι τρεις φορείς που είπατε νωρίτερα, μίλησαν για θετικό νομοσχέδιο. Αφήσατε τα παιδιά μας απροστάτευτα επειδή αντιπαθείτε τον Μητσοτάκη», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλούμενος ταυτοχρόνως δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία το 62,9% των πολιτών έχει θετική γνώμη για το ΕΣΥ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παράλληλα, σημείωσε – απαντώντας στα «καρφιά» Ανδρουλάκη – πως «φυσικά και για τη ΝΔ δεν έχουν θέση αυτά που λέει ο Κασιδιάρης. Έχουμε μετωπική θέση με αυτές τις ιδέες και αυτό το χώρο».

Σχολιάζοντας όσα επέρριψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα εθνικά θέματα είπε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «μην αμφισβητείτε τον πατριωτισμό μας, όπως κι εμείς δεν αμφισβητούμε τον δικό σας. Ναι, είναι δυσάρεστη εξέλιξη όσα έγιναν στη Λιβύη. Αλλά είχε δουλέψει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη φορά που 27 χώρες υποστηρίζουν την ελληνική θέση, όχι την τουρκική. Δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη, δεν έχει καμία ισχύ το τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Καρφί» Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη: «Πολλά από όσα λέει ο Κασιδιάρης σήμερα, τα λέγατε εσείς κάποτε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για απόπειρα «κοροϊδίας» του λαού, επιμένοντας πως οι φορείς στο νομοσχέδιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν θετικοί στο να ληφθεί πρωτοβουλία για το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά διαφώνησαν με την οριζόντια απαγόρευση. «Καλή η δημοσκόπηση, αλλά η Ελλάδα είναι πρώτη σε ιδιωτικές δαπάνες Υγείας σε όλη την Ευρώπη» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ επέμεινε, αναφερόμενος εκ νέου στα εθνικά θέμετα, πως το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε «κακή κατάσταση» κάνοντας λόγο για ακόμη μια φορά για «διπλωματικές αποτυχίες».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άφησε ασχολίαστα, πάντως, τα όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Ηλία Κασιδιάρη και το μέτωπο που είπε πως έχει η ΝΔ. Με αιχμηρό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πως «όσον, δε, αφορά την ιστορία του Ηλία Κασιδιάρη, το ότι από το πρωί δεν έχετε πει κουβέντα, το ότι από το πρωί δεν έχει βγει ένας βουλευτής της ΝΔ να πει αυτά που λέμε όλοι εμείς, ε, κάτι λέει. Κάτι λέει. Και ακόμα περισσότερο λέει ότι πολλά από αυτά που λέει σήμερα, τα λέγατε εσείς κάποτε πριν από μερικά χρόνια. Για εμάς κάτι λέει και αυτό».

