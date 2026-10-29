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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλημμελή έλεγχο των πόθεν έσχες και άσκησε κριτική για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία.

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας στα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών και κατηγόρησε τον συνομιλητή του για εκμετάλλευση δυστυχημάτων.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος αποχώρησε από την αίθουσα της Βουλής μετά τις προσωπικές επιθέσεις που δέχθηκε.

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Πρωταγωνιστές μιας ακόμη κοινοβουλευτικής σύγκρουσης υπήρξαν οι Άδωνις Γεωργιάδης και Κυριάκος Βελόπουλος κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για τη θεσμική οργάνωση του επαγγέλματος των ψυχολόγων.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μεταξύ άλλων και περί ανεπαρκούς ελέγχου βουλευτικών πόθεν έσχες, κατηγόρησε – με φόντο το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – πως η «γαλάζια» κυβέρνηση «συγκρίνει ανόμια πράγματα», γιατί όπως είπε στην περίπτωση της Ισπανίας «ούτε πυρόσφαιρα ούτε έκρηξη υπήρξε». Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στρέφοντας μάλιστα ευθέως τα βέλη του προς την πλευρά του Άδωνι Γεωργιάδη, τον χαρακτήρισε ως έναν «ξερόλα» που, όπως είπε, «έχει άποψη επί παντός επί στητού».

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«Είναι ντροπή και αντικοινοβουλευτικό, αναπαράγετε τα ψεύδη του διαδικτύου» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κατηγορώντας τον πως «αυτό το κάνουν οι φασίστες για να χτυπάνε τη Βουλή» λέγοντας, παράλληλα, πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών ελέγχονται ενδελεχώς από ορκωτούς λογιστές. «Και εμένα με παρουσιάζουν ως έναν υπουργό που του έχουν αυξηθεί τα ακίνητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κατσικοχώραφα του παππού μου στην Λευκάδα. Όλα τα πόθεν έσχες μας ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή. Εσείς ο ίδιος ελεγχθήκατε για τα χρήματα στη Γερμανία» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας σε έντονο ύφος κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για απόπειρα εκμετάλλευσης της σιδηροδρομικής τραγωδίας λέγοντας πως «εσείς κάνετε πολιτική επί πτωμάτων. Αναρωτιέμαι τι θα έκαναν πάνω στα πτώματα άνθρωποι σαν εσάς, αν είχαμε δυο τέτοια δυστυχήματα στην Ελλάδα».

«Είσαι εθνικός ψεύτης» – «Το βάζει στα πόδια»

Ανταπαντώντας ο Κυριάκος Βελόπουλος στράφηκε κατά του υπουργού Υγείας λέγοντας πως«είμαι χαρούμενος που δεν είστε πλέον φίλος μου. Είσαι εθνικός ψεύτης, στρεψοδίκης, είναι πρόστυχο να αλλοιώνεις όσα λέω», υποστηρίζοντας πως με διάταξη του ‘23, οι πολιτικοί «μπορούν να έχουν τιμαλφή και να μην τα δηλώνουν, ενώ ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει το ίδιο». Παράλληλα, μίλησε για «καρφωτή ιστορία», απαντώντας για την έρευνα εναντίον του, η οποία, όπως είπε, έγινε το 2009, από την οποία «βγήκε αμόλυντος» και ολοκληρώνοντας την απάντηση του αποχώρησε από την Ολομέλεια.

«Είναι θρασύτατος». Το βάζει στα πόδια, να δουν οι ψηφοφόροι του την εικόνα να φεύγει τρέχοντας» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο, και υποστηρίζοντας για ακόμη μια φορά πως είναι «φασισμός» η υπονόμευση του κοινοβουλευτισμού με ψευδείς κατηγορίες. «Λέει ψέματα ότι περάσαμε ειδική διάταξη για να μην δηλώνουν οι βουλευτές τα τιμαλφή στο σπίτι τους. Η διάταξη είναι γενικής φύσεως και είναι το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Έχει αναβληθεί για τα 11 εκατ. των Ελλήνων» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Υπενθύμισε μάλιστα πως η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει χαρακτηρίσει τον Κυριάκο Βελόπουλο ως «ξερόλα μπάρμπα».

«Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά του, το πως ήταν φτωχός και έγινε ζάμπλουτος, το πως πούλαγε αντιμνημόνιο ενώ είχε βγάλει την περιουσία στη Γερμανία. Ξέρω τι πατριώτης της φακής είναι, σε εμένα πνεύμα δεν μπορεί να πουλήσει και για αυτό το έβαλε στα πόδια»κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την αποχώρηση του Κυριάκου Βελόπουλου από την Ολομέλεια.