Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την άμεση έναρξη ελέγχων σε δομές υγείας που εντοπίστηκαν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του εργαλείου MedWatch.

Το ψηφιακό εργαλείο ανέδειξε 655 δομές προς διερεύνηση, εκ των οποίων οι 231 έχουν χαρακτηριστεί ως κόκκινες και αποτελούν άμεση προτεραιότητα για τις αρχές.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εξετάσουν τα δεδομένα για να διαπιστώσουν εάν συντρέχουν παρατυπίες ή κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών στις συγκεκριμένες δομές.

Η κατάταξη των δομών δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας, καθώς οι τελικές διαπιστώσεις και οι πιθανές κυρώσεις παραμένουν αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων ελεγκτικών οργάνων.

Ο υπουργός προανήγγειλε τη λήψη πρόσθετων δράσεων στο μέλλον, με στόχο την περαιτέρω προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της εποπτείας στον χώρο της υγείας.

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Δεν αφέθηκε ούτε μία εργάσιμη μέρα από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Άμεσα, από σήμερα κιόλας, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι έλεγχοι στις δομές υγείας που εντοπίστηκαν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και αποτυπώθηκαν στο ψηφιακό εργαλείο MedWatch, όπως επιβεβαιώνει με δήλωσή του στη HuffPost ο υπουργός Υγείας.

Ο υπουργός προαναγγέλλει, μάλιστα, πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο την προστασία των πολιτών, επισημαίνοντας ότι ισχύουν στο ακέραιο όσα ανακοίνωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Παρασκευής.

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Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στη HuffPost

«Ξεκινούν άμεσα, σήμερα κιόλας, οι έλεγχοι στις δομές που βρήκε το AI και αποτυπώθηκαν στο MedWatch. Έρχονται και άλλες δράσεις που θα προστατεύσουν τους πολίτες. Ισχύουν στο ακέραιο όσα είπα στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη HuffPost.

Η δήλωση του υπουργού σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ψηφιακή καταγραφή των ενδείξεων στην ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού, με τις πρώτες επιθεωρήσεις να αρχίζουν χωρίς καθυστέρηση.

Στο μικροσκόπιο 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» δομές υγείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εντόπισε συνολικά 655 δομές υγείας που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Από αυτές, 231 κατατάχθηκαν στην «κόκκινη» κατηγορία και αποτελούν προτεραιότητα για τους ελέγχους που ξεκινούν σήμερα, ενώ άλλες 424 εντάχθηκαν στην «κίτρινη» κατηγορία, καθώς εμφανίζουν ενδείξεις που απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση.

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Η κατάταξη δεν συνιστά αυτομάτως διαπίστωση παρανομίας ή παράβασης. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές καλούνται να εξετάσουν τα πραγματικά δεδομένα και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν παρατυπίες ή κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των ελέγχων

Το MedWatch εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση στην εποπτεία των δομών υγείας, αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό περιπτώσεων που χρειάζονται την προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Η ουσιαστική σημασία του εγχειρήματος βρίσκεται στη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να κατευθύνουν κατά προτεραιότητα τις επιθεωρήσεις τους εκεί όπου έχουν καταγραφεί ενδείξεις αυξημένου κινδύνου.

Ωστόσο, η τεχνολογία δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο. Η τελική διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων παραμένουν αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων ελεγκτικών οργάνων.

«Έρχονται και άλλες δράσεις που θα προστατεύσουν τους πολίτες»

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στη HuffPost ότι επίκεινται πρόσθετες δράσεις για την προστασία των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας δεν περιορίζεται στην επιβεβαίωση της έναρξης των ελέγχων, αλλά προαναγγέλλει τη συνέχιση των παρεμβάσεων, παραπέμποντας παράλληλα στο σύνολο των εξαγγελιών που έκανε κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί ποια θα είναι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στις 231 δομές της «κόκκινης» κατηγορίας, πώς θα προχωρήσει η διερεύνηση των 424 δομών της «κίτρινης» κατηγορίας και ποιες θα είναι οι πρόσθετες δράσεις που προαναγγέλλει ο υπουργός.

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Το ζητούμενο πλέον είναι η ψηφιακή αξιολόγηση να μετατραπεί σε ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο, με επίκεντρο την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία των πολιτών.

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