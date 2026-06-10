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Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» για τον Αντώνη Σαμαρά πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον ίδιο.

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«Οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ αξίζουν σεβασμό»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις που προηγήθηκαν για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι ο επίμαχος χαρακτηρισμός πιθανότατα διατυπώθηκε από λάθος και ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.

«Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιός. Υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα πρόσωπα που έχουν ηγηθεί της παράταξης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ανάλογο σεβασμό.

«Λάθος η ίδρυση νέου κόμματος»

Την ίδια στιγμή, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε αρνητικός απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Όπως υπογράμμισε, θεωρεί πως μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν σωστή, τονίζοντας ότι η ενότητα της παράταξης πρέπει να βρίσκεται πάνω από προσωπικές στρατηγικές.

«Πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αποδίδοντάς του στρατηγικό σχεδιασμό στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Με μια αιχμηρή αλλά και ενδεικτική αναφορά, δήλωσε πως «το είχε προσχεδιάσει» και ότι «τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε μεθοδικά στις πολιτικές ανακατατάξεις του ευρύτερου χώρου της αντιπολίτευσης.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη έρχονται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στο πολιτικό σκηνικό, με τις εξελίξεις τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον χώρο της κεντροαριστεράς να βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.