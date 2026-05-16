Στις εξελίξεις που πυροδότησε η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την κατάσταση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Όπως ανέφερε, «επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του, για να είμαστε και δίκαιοι».

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε ακόμη και να προχωρήσει στη δημιουργία δικού του πολιτικού φορέα.

«Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις έντονες εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και όμως επί της ουσίας ο @pavpol2222 είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μήν πηγαίνει και τόσο άσχημα https://t.co/nbnsnciMkM — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 16, 2026