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Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε κάνοντας λόγο για σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού και του αριθμού των εργαζομένων στο ίδρυμα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν οξείες δηλώσεις και συμφώνησαν σε ανοιχτή συζήτηση με τηλεοπτική κάλυψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του νοσοκομείου στο τέλος της εβδομάδας.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το νοσοκομείο έχει ανακαινιστεί πλήρως, απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί κατάρρευσης ως προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

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Ένα τετ α τετ εντός του κοινοβουλευτικού τερέν μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη διατηρεί πάντοτε τον χαρακτήρα του ενδιαφέροντος. Έτσι, εκτός από τις αίθουσες των δικαστηρίων, αυτή την φορά, οι πολιτικοί αντίπαλοι και «αιώνιοι» αντίδικοι έδωσαν ραντεβού στο Νοσοκομείο Χανίων. Και αυτό με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης καθώς αποτέλεσε το θέμα της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Υγείας.

Ο Παύλος Πολάκης μίλησε για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τόνισε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποσχεθεί πέρσι 150 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού καταγγέλλοντας πως «τελικά μόνο 20 προσλήψεις έγιναν στο νοσοκομείο Χανίων».

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Ρίχνοντας το γάντι στην πλευρά Πολάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης προσκάλεσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο στο τέλος της εβδομάδας λέγοντας πως «επειδή έχει γίνει φασαρία που θα κατέβω στο νησί, καλώ σε ανοιχτή συζήτηση με ανοιχτές κάμερες και σε λάιβ μετάδοση για το νοσοκομείο, μέσα στο νοσοκομείο και μαζί με εσάς και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές». Ο υπουργός Υγείας, παράλληλα, σημείωσε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα καλυφθούν συνολικώς 62 θέσεις προσωπικού, ενώ απαντώντας στις «βολές» του Παύλου Πολάκη ανέφερε πως σήμερα το νοσοκομείο έχει 71 εργαζόμενους περισσότερους σε σχέση με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πως ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί κατά 100%. «Έσταζαν τα ταβάνια του νοσοκομείου, ήταν υπό κατάρρευση, το είχατε αφήσει αχούρι, εμείς το φτιάξαμε με 1,5 εκατ. Ευρώ. Γράψατε και άλλες διάφορες αρλούμπες στο facebook, εγώ σας προκαλώ να πάμε να δούμε πώς είναι σήμερα το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στα Σφακιά. Που εσείς ήσασταν και δήμαρχος των Σφακίων, ενώ εγώ είμαι από τη Φλώρινα» ήταν τα «πυρά» του Άδωνι Γεωργιάδη προς την πλευρά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα βγάλω πρωινό εισιτήριο» – «Να δούμε ποιος θα βλέπει τη Βουλή απ’ έξω»

«Θα βγάλω πρωινό εισιτήριο και θα τα πούμε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου» απάντησε ο Παύλος Πολάκης «σηκώνοντας το γάντι» στην πρόσκληση-πρόκληση που του έθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Πάρε λογιστή να σου κρατά βιβλία, το ΕΣΥ θα το κλείσετε και θα είναι αμαρτία», είπε ο Παύλος Πολάκης σκαρώνοντας την μαντινάδα εντός της Ολομέλειας κάνοντας λόγο μαζί για «ταρζανιές» και «λουμπενιές» του υπουργού Υγείας με τον υπολογισμό του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, καθώς, όπως είπε ο Παύλος Πολάκης, προσέθεσε και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. «Είσαι ψεύτης, είπες πως θα προκηρύξεις 150 θέσεις, που είναι; Μέχρι το τέλος της θητείας εννοείς;» ρώτησε ο Παύλος Πολάκης λέγοντας με το χαρακτηριστικό του ύφος πως η ΝΔ δεν θα εκλεγεί ξανά κυβέρνηση. «Επα θα είμαστε» όπως είπε με καυστικό τρόπο ο Παύλος Πολάκης.

«Να μου κάνει υπόδειξη για το πως θα κρατάω βιβλία, ο Πολάκης που έχει δημοσίως παραδεχθεί ότι κρατούσε διπλά βιβλία δημοσίως, ε πάει πολύ» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε με δηκτικό τρόπο: «Θα σας πάρει αυτός από το “Χωριάτικο” να σας κάνει λογιστή». Ο υπουργός Υγείας έστειλε το μήνυμα πως το νοσοκομείο δεν καταρρέει, λέγοντας πως «όλα αυτά είναι άσκηση μιζέριας μπας και ξαναεκλεγείτε. Δεν θα ξαναβγείτε με τέτοια. Δίνουμε ραντεβού στη νέα Βουλή, να δούμε ποιος θα είναι μέσα και ποιος θα βλέπει τη Βουλή απ’ έξω» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.