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Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ομόφωνη στήριξη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και τις διπλωματικές επαφές μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει την πεποίθηση ότι η συμφωνία καθιστά περιττή την έκδοση απόφασης από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής λειτουργίας της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, με τη συνδρομή της ελληνικής Πολιτείας και της Αιγύπτου.

Παρά την ανακοίνωση, η τελική υπογραφή, το ακριβές νομικό περιεχόμενο και η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένουν κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του μοναστηριού.

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Υπάρχουν στιγμές στη δημοσιογραφία που δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμούς ούτε μεγάλα λόγια. Αρκεί να θυμίσεις τι έγραφες όταν άλλοι προτιμούσαν να κραυγάζουν. Και κυρίως ότι η δημοσιογραφία δεν είναι διαγωνισμός καταστροφολογίας, αλλά αναζήτηση της αλήθειας. Η υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2026, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών ανακοίνωσε την απόφαση να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Η συγκατάθεσή του, όμως, αποτελεί καθοριστική εξέλιξη.

Τι έγραφε η HuffPost πριν από τις σημερινές εξελίξεις

Η HuffPost δεν περίμενε τις σημερινές ανακοινώσεις. Ήδη από το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου είχε δημοσιεύσει την πληροφορία για την ομόφωνη στήριξη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με την Αίγυπτο. Ήταν ένα αποφασιστικό βήμα, καθώς ο Συμεών αποκτούσε την εκκλησιαστική στήριξη που χρειαζόταν για τις τελικές συνεννοήσεις. Είχαμε επισημάνει τη σημασία της εξωδικαστικής διευθέτησης, επειδή μια δυσμενής δικαστική εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρότερα προβλήματα για τη Μονή και την περιουσία της.

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Το παρασκήνιο Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι και η κρίσιμη 24η Οκτωβρίου

Στις συνεννοήσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, είχε τεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της Μονής Σινά. Δύο διαφορετικά ζητήματα, με κοινό διπλωματικό παρονομαστή: τις σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου. Η HuffPost είχε πληροφορίες ότι εξεταζόταν η δυνατότητα να μην προχωρήσει σήμερα, 24 Οκτωβρίου, η έκδοση της κρίσιμης δικαστικής απόφασης, ώστε να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Δεν μπορούσαμε τότε να δημοσιοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να μη δυσχεράνουμε μια τόσο λεπτή διαπραγμάτευση. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει την πεποίθηση ότι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, εκλείπει ο λόγος έκδοσης της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Η Αίγυπτος δεν ήταν ο εχθρός της Μονής

Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζαμε ότι η Αίγυπτος δεν είχε συμφέρον να προχωρήσει σε ενέργειες που θα έπλητταν τη χριστιανική λειτουργία της Μονής. Το λέγαμε όταν ορισμένοι πολιτικοί και δημοσιολογούντες παρουσίαζαν σχεδόν ως βεβαιότητα την εκδίωξη των μοναχών και την εξαφάνιση μιας ορθόδοξης παρουσίας δεκαπέντε αιώνων. Υπήρχαν ασφαλώς σοβαρά νομικά προβλήματα και εύλογη ανησυχία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Άλλο όμως η τεκμηριωμένη ανησυχία και άλλο η πολιτική εκμετάλλευση του φόβου. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναγνωρίζει τη συμβολή της αιγυπτιακής κυβέρνησης και του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, όπως και τη συνδρομή της ελληνικής Πολιτείας.

Οι κόρακες της καταστροφολογίας και η πραγματικότητα

Δεν θα αποφύγω να το γράψω. Στην υπόθεση της Μονής Σινά ακούστηκαν πολλές κραυγές. Από πολιτικούς που επένδυσαν στην εθνική και θρησκευτική αγωνία, αλλά και από μερίδα της δημοσιογραφίας που προτίμησε την καταστροφολογία από την ψύχραιμη ενημέρωση. Οι κόρακες της πολιτικής και της δημοσιογραφίας ούρλιαζαν για επικείμενη καταστροφή. Εμείς επιμέναμε ότι υπήρχε δρόμος συνεννόησης. Δεν σημαίνει ότι όλα λύθηκαν αυτομάτως: η τελική υπογραφή, το ακριβές νομικό περιεχόμενο και η εφαρμογή της συμφωνίας παραμένουν κρίσιμα. Σημαίνει, όμως, ότι όσοι προεξοφλούσαν την καταστροφή οφείλουν να αναμετρηθούν με τα γεγονότα.

Ο Συμεών, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες και η ενότητα που έφερε αποτέλεσμα

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Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου Συμεών. Με υπομονή, παρά τις δυσκολίες και την περιπέτεια της υγείας του, επιδίωξε τις προϋποθέσεις μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στη Σιναϊτική Αδελφότητα να συνεχίσει τον μοναστικό της βίο. Στο πλευρό του βρέθηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, καθώς και οι Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Το ζητούμενο πλέον είναι να κατοχυρωθούν στην πράξη η απρόσκοπτη λειτουργία του μοναστηριού, η παρουσία των μοναχών και τα ιστορικά και νόμιμα δικαιώματά του.

Μια συμφωνία με σημασία πολύ μεγαλύτερη από το Σινά

Η Μονή Αγίας Αικατερίνης είναι ένα από τα αρχαιότερα εν λειτουργία χριστιανικά μοναστικά κέντρα στον κόσμο, ένα ανεκτίμητο μνημείο της Ορθοδοξίας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προστασία της αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και κάθε άνθρωπο που σέβεται την ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά. Παράλληλα, μια συμφωνία θα αφαιρούσε σημαντική εστία έντασης από τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, σε μια περίοδο κρίσιμη για τη συνεργασία Αθήνας και Καΐρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Η HuffPost θα συνεχίσει να γράφει όσα γνωρίζει, όταν πρέπει να γραφτούν

Σήμερα δεν είναι ημέρα δημοσιογραφικών θριάμβων. Είναι ημέρα ικανοποίησης για μια εξέλιξη που μπορεί να προστατεύσει τη Μονή από μια επικίνδυνη περιπέτεια. Είναι όμως και ευκαιρία να θυμίσουμε ότι η HuffPost επέλεξε την ενημέρωση, τη διασταύρωση και την υπευθυνότητα αντί για την εύκολη κραυγή. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν ουσιαστικές συνεννοήσεις και ότι η 24η Οκτωβρίου ήταν κρίσιμη ημερομηνία. Επιλέξαμε να μην εκθέσουμε λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την προσπάθεια. Τώρα περιμένουμε την τελική υπογραφή και την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί ο πραγματικός στόχος δεν ήταν ποτέ να δικαιωθεί μια εφημερίδα ή ένας δημοσιογράφος. Ήταν και παραμένει να συνεχίσουν οι μοναχοί της Αγίας Αικατερίνης να προσεύχονται και να λειτουργούν στο Σινά, όπως κάνουν εδώ και δεκαπέντε αιώνες.

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