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Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά αναδεικνύει ένα θεμελιώδες πρόβλημα της σύγχρονης πολιτικής και νομικής οργάνωσης⸱ πώς διασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια ενός προνεωτερικού θρησκευτικού θεσμού εντός της δικαιοδοσίας ενός κυρίαρχου κράτους;

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Η προοπτική συμφωνίας μεταξύ της Σιναϊτικής Αδελφότητας και της Αιγύπτου, που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2026, υπερβαίνει την επίλυση περιουσιακών διαφορών. Αφορά την πρακτική συμβατότητα της αιγυπτιακής κυριαρχίας, της εκκλησιαστικής αυτονομίας και της διεθνούς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδρυμένη τον έκτο αιώνα, επί Ιουστινιανού, η Μονή διατήρησε αδιάλειπτη μοναστική παρουσία παρά τις διαδοχικές μεταβολές πολιτικής εξουσίας. Η ανθεκτικότητα αυτή συνιστά ιστορικό δεδομένο, όχι αυτοτελή τίτλο ιδιοκτησίας. Η μακροχρόνια κατοχή, τα παραχωρημένα προνόμια, η θρησκευτική χρήση και η εμπράγματη κυριότητα αποτελούν διακριτές νομικές κατηγορίες. Επομένως, η προστασία της θεσμικής ιδιοπροσωπίας της Μονής προϋποθέτει νομική θεμελίωση, χωρίς να εξαντλείται σε αυτήν.

Καθοριστική εξέλιξη στην πορεία της αντιδικίας αποτέλεσε η απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας της 28ης Μαΐου του 2025. Σύμφωνα με την αραβόγλωσση νομική ανάλυση της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Προσωπικά Δικαιώματα, η δικαστική διαφορά αφορά 71 ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Μονής, τα οποία εξετάστηκαν με βάση τέσσερις διακριτές κατηγορίες. Η υπόθεση εισήχθη αρχικά στην αιγυπτιακή Δικαιοσύνη με την υπ’ αριθμόν 24/2015 αγωγή και εξετάστηκε στη συνέχεια από το Εφετείο της Ισμαηλίας, κατόπιν άσκησης δύο εφέσεων, με αριθμούς 226 και 228.

Οι δημοσιοποιημένες αποδόσεις της απόφασης αναφέρουν απόρριψη αξιώσεων κυριότητας λόγω χρησικτησίας, ζητήματα νομιμοποίησης του τότε Αρχιεπισκόπου και διαφοροποιημένη μεταχείριση λατρευτικών χώρων και λοιπών εκτάσεων. Ωστόσο, η απουσία πιστοποιημένου αραβικού αντιγράφου επιβάλλει την επιφύλαξη μας ως προς την ακριβή δικαστική συλλογιστική.

Στο περιβάλλον αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διάκριση μεταξύ του δικαιώματος κυριότητας και του δικαιώματος θρησκευτικής χρήσης των χώρων της Μονής. Η αναγνώριση της δυνατότητας τέλεσης της λατρείας δεν αρκεί από μόνη της για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μοναστικής ζωής, εφόσον δεν συνοδεύεται από σαφείς εγγυήσεις πρόσβασης, συντήρησης και διαχείρισης των αναγκαίων εγκαταστάσεων. Υπό αυτή την έννοια, η ουσιαστική προστασία της εκκλησιαστικής αυτονομίας προϋποθέτει όχι μόνο την τυπική αναγνώρισή της, αλλά και τη διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμικών και νομικών προϋποθέσεων για την άσκησή της. Παράλληλα, η αυτονομία αυτή δεν αναιρεί την αιγυπτιακή κρατική κυριαρχία ούτε συνεπάγεται εξαίρεση της Μονής από την ισχύουσα έννομη τάξη της Αιγύπτου.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών της 24ης Οκτωβρίου 2026 φωτίζει τη διαπραγματευτική μετάβαση. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο συμφωνίας για τη διευκρίνιση της εφαρμογής της εφετειακής απόφασης. Ακολούθησαν συνομιλίες διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, αντιπροτάσεις, επιστημονική τεκμηρίωση του ιστορικού καθεστώτος και σύνταξη επεξηγηματικών συνοδευτικών εγγράφων. Η αναφορά του σε αποδοχή των αιγυπτιακών δικαστικών αποφάσεων αποκλείει την ερμηνεία ότι επιδιώκεται μονομερής ανατροπή τους.

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Η διαβούλευση με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επεκτάθηκε, μέσω πατριαρχικών και συνοδικών επιστολών, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και στις Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος. Η εκκλησιαστική συναίνεση ενίσχυσε τη νομιμοποίηση της επιλογής, χωρίς να μεταβάλει την κατανομή κρατικών αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματική συνδρομή ανέδειξε τη δυνατότητα άσκησης επιρροής μέσω ιστορικών δεσμών και πολιτιστικού κύρους, όχι μέσω διεκδίκησης δικαιοδοσίας.

Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ συμφωνίας επί της αρχής και νομικά ολοκληρωμένης διευθέτησης παραμένει ουσιώδης. Ο Συμεών ανακοίνωσε πρόθεση υπογραφής όταν το επιτρέψει η υγεία του, ενώ η αιγυπτιακή πλευρά χαιρέτισε τη συναίνεση. Έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 δεν είχε επιβεβαιωθεί δημοσίως η υπογραφή ούτε η περάτωση των αναιρετικών διαδικασιών. Η εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου ότι εκλείπει ο λόγος έκδοσης απόφασης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου δεν αποτελεί δικαστική πράξη. Απαιτείται συνεπώς προσεκτική διάκριση πολιτικής προσδοκίας και έννομου αποτελέσματος.

Τοιουτοτρόπως, η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων απαιτεί σαφή διάκριση μεταξύ επίσημων δηλώσεων και δικαστικών τεκμηρίων. Η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών αποτυπώνει τη θέση της Σιναϊτικής Αδελφότητας, ενώ η αιγυπτιακή κυβερνητική ανακοίνωση επιβεβαιώνει την πρόθεση διευθέτησης της διαφοράς, χωρίς να αποσαφηνίζει τους όρους της συμφωνίας. Παράλληλα, η αραβόγλωσση νομική ανάλυση παρέχει σημαντικά στοιχεία για την αντιδικία, αλλά δεν υποκαθιστά το αυθεντικό δικαστικό κείμενο. Η απόκλιση των πηγών ως προς την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, μεταξύ 25ης και 28ης Μαΐου 2025, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διασταύρωση. Η επισήμανση αυτών των περιορισμών ενισχύει την επιστημονική αξιοπιστία της ανάλυσης, διαχωρίζοντας τα τεκμηριωμένα γεγονότα από τις ερμηνείες και τις πολιτικές προσδοκίες.

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Στο ευρύτερο διεθνές επίπεδο, η εγγραφή της περιοχής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2002 προσδίδει διάσταση προστασίας. Δεν ανατρέπει την αιγυπτιακή κυριαρχία, επιβάλλει όμως συνεκτίμηση της αυθεντικότητας του μνημείου, του φυσικού τοπίου και της ζωντανής μοναστικής παράδοσης. Οι τουριστικές και κατασκευαστικές παρεμβάσεις καθιστούν εμφανές ότι η περιουσιακή ασφάλεια, αν και αναγκαία, δεν επαρκεί χωρίς προστασία των συνθηκών λειτουργίας.

Υπό το πρίσμα του ιστορικού θεσμισμού, η μακραίωνη διαδρομή της Μονής εξηγεί την ανάγκη διαφοροποιημένης θεσμικής μεταχείρισης. Η θεωρία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αντίστοιχα, αποτυπώνει την αλληλεπίδραση κρατικών, εκκλησιαστικών και διεθνών παραγόντων, χωρίς να εξισώνει τις εξουσίες τους. Το αποφασιστικό κριτήριο παραμένει η αναλογική άσκηση κρατικής αρμοδιότητας και η ύπαρξη εφαρμόσιμων εγγυήσεων.

Συμπερασματικά, η τελική συμφωνία θα αξιολογηθεί από τη σαφήνεια των δικαιωμάτων κυριότητας και χρήσης, τη διάρκεια των εγγυήσεων, τη νομική εκπροσώπηση της Αδελφότητας, τους κανόνες συντήρησης και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Χωρίς δημοσιοποίηση του υπογεγραμμένου κειμένου και των παραρτημάτων του, κάθε οριστική αποτίμηση θα ήταν πρόωρη. Η πραγματική επιτυχία δεν θα συνίσταται στη συμβολική συμφιλίωση κυριαρχίας και αυτονομίας, αλλά στη δυνατότητα ενός θεσμού δεκαπέντε αιώνων να διατηρήσει τη λειτουργική και πνευματική του συνέχεια υπό σαφείς, δεσμευτικούς και διαρκείς κανόνες.

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