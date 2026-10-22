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Τα μέλη της Συνόδου εξέφρασαν ομόφωνα τη στήριξή τους στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Συμεών, ενόψει της αναμενόμενης δικαστικής απόφασης στην Αίγυπτο.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε η προοπτική μιας εξωδικαστικής συμφωνίας ως μέσο για την προστασία των συμφερόντων της Μονής και τη διασφάλιση του νομικού της καθεστώτος.

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων ενημέρωσε τους μητροπολίτες για τις κυβερνητικές ενέργειες, ενώ αναγνώστηκε επιστολή του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού που εκφράζει αντίρρηση για τη συμφωνία.

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Σε έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) προχώρησε την Πέμπτη (22.10.2026) η Εκκλησία της Ελλάδος, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά και τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος.

Λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δημοσίευση της κρίσιμης δικαστικής απόφασης στην Αίγυπτο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή της στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθούς, Συμεών, ως προς τις προσπάθειές του για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ιστορικής Μονής και της αιγυπτιακής πλευράς.

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Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών ενημέρωσε μέσω τηλεδιάσκεψης τους συνοδικούς μητροπολίτες για την πορεία των εξελίξεων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Εκκλησία της Ελλάδος για τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναφέρθηκε στην περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ που έχει διαμορφωθεί μετά τις αποφάσεις των αιγυπτιακών δικαστηρίων. Παράλληλα, επισημάνθηκε ο ενωτικός ρόλος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.

Στο τραπέζι η εξωδικαστική συμφωνία

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν τα πιθανά οφέλη μιας εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ της Μονής Σινά και του αιγυπτιακού κράτους, σε σύγκριση με την αναμονή της τελικής απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου.

Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την αναμενόμενη δικαστική απόφαση ως δυσμενή για τη Μονή, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη το περιεχόμενό της. Στο πλαίσιο αυτό, η εξωδικαστική διευθέτηση εξετάζεται ως πιθανή οδός για την προστασία των συμφερόντων της Μονής και τη διασφάλιση της αναγνώρισης του νομικού καθεστώτος και των δικαιωμάτων της.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Καλαντζής, ο οποίος ενημέρωσε τους συνοδικούς μητροπολίτες για τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης.

Την προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Συμεών στηρίζει προσωπικά και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κατά τη συζήτηση έγινε, επίσης, αναφορά στη στήριξη που παρέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Τέλος, στη συνεδρίαση αναγνώστηκε επιστολή του πρώην Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας.