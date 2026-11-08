Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών σημειώθηκε την Κυριακή στην επαρχία Γκίζα της Αιγύπτου, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 64 επιβατών.

Το ατύχημα προκλήθηκε όταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γκίζα προς Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλης αμαξοστοιχίας που κατευθυνόταν προς το Ασουάν.

Στο σημείο έσπευσαν 52 ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία των επαρχιών Γκίζας και Μπένι Σουέφ για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την απομάκρυνση των εκτροχιασμένων βαγονιών και την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη γραμμή.

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Τουλάχιστον επτά νεκροί και πάνω από 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, έπειτα από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην επαρχία Γκίζα της Αιγύπτου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, όπως επικαλείται το BBC.

Όπως γνωστοποίησαν οι Αιγυπτιακοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γκίζα προς τη Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος δεύτερου τρένου, το οποίο κινούνταν από το Κάιρο προς το Ασουάν.

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Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στο τμήμα της γραμμής μεταξύ των σταθμών Κάφρ Αμάρ και Αλ Ράκα. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

A train has derailed in El Ayyat, Giza, Egypt, injuring more than 150. Follow: https://t.co/Ez42KDdHXv https://t.co/wJXhMkvDeQ November 8, 2026

52 ασθενοφόρα στο σημείο – Σε δύο νοσοκομεία οι τραυματίες

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν 52 ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Ο υπουργός Υγείας, Χάλεντ Άμπντελ Γκαφάρ, έδωσε εντολή στα νοσοκομεία της Γκίζας και της Μπένι Σουέφ να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη επείγουσα και ιατρική φροντίδα για όλους τους τραυματίες. Το υπουργείο ανέφερε ότι παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση της υγείας τους, διασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης.

Σε εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας

Την ίδια ώρα, η σιδηροδρομική αρχή ανακοίνωσε ότι στο σημείο έχουν αποσταλεί συνεργεία έκτακτης ανάγκης και γερανοί, προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια και τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των τρένων και στις δύο κατευθύνσεις της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το Κάιρο με το Ασουάν.

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NOW – A train has derailed in El Ayyat, Giza, Egypt injuring up to 150. https://t.co/rhIlPwiXfw — Confidential Post (@C_Post_News) November 8, 2026

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην Αίγυπτο, παρά τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Μεταξύ των βασικών αιτιών των ατυχημάτων συγκαταλέγονται τα ανθρώπινα λάθη στις ισόπεδες διαβάσεις, καθώς και οι δυσλειτουργίες στα συστήματα σηματοδότησης.

Μάλιστα, μια σειρά σιδηροδρομικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

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Τα τελευταία χρόνια, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μεταφορών, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος είναι η ανανέωση του στόλου των τρένων, ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών γραμμών και η συνολική αναβάθμιση των υποδομών μετακίνησης στη χώρα.

Με πληροφορίες από The National News

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