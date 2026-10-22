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Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αθήνα και Κάιρο εξέφρασαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, τονίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης UNCLOS.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διμερούς συμφωνίας του 2020 αποτελεί στρατηγική επιδίωξη για την περαιτέρω οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των δύο κρατών.

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Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου συμφώνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μπαντρ Αμπντελάτι.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, οι δύο υπουργοί εξέτασαν ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Καΐρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

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Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην κύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, τονίζοντας ότι κάθε συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης οφείλει να σέβεται τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Παράλληλα, Ελλάδα και Αίγυπτος επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις διπλωματικές διαβουλεύσεις για τη διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της διμερούς συμφωνίας του 2020, με στόχο την περαιτέρω οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

🇬🇷🇪🇬 FM George Gerapetritis held a telephone call with Egyptian FM Badr Abdelatty. Discussions focused on the 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership and developments in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/4LXGuz0Nsq — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026

Η συμφωνία του 2020 για την ΑΟΖ και η προοπτική επέκτασής της

Η συμφωνία μερικής οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου υπογράφηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο Κάιρο, έπειτα από πολυετείς διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Τις υπογραφές τους έθεσαν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι.

Η συμφωνία αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη διευθέτηση των θαλάσσιων ορίων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς καθόρισε συγκεκριμένη γραμμή οριοθέτησης σε τμήμα της θαλάσσιας περιοχής που τις χωρίζει.

Ωστόσο, ο χαρακτήρας της είναι μερικός, καθώς δεν καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων περιοχών στις οποίες θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί οριοθέτηση. Η γραμμή που συμφωνήθηκε προσδιορίζεται από πέντε σημεία με συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες.

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Κατά τις αρχικές διαπραγματεύσεις, η αιγυπτιακή πλευρά είχε επιδιώξει τον περιορισμό της συμφωνίας στην περιοχή μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Στη συνέχεια, ωστόσο, αποδέχθηκε τη διεύρυνση του αντικειμένου των συνομιλιών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμφωνία που τελικά υπογράφηκε.

Η νέα συνεννόηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου επαναφέρει στο προσκήνιο την προοπτική περαιτέρω επέκτασης της οριοθέτησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες ζώνες και οι περιφερειακές ισορροπίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά ζητήματα για την Ανατολική Μεσόγειο.

بحثت مع وزير خارجية اليونان العلاقات الاستراتيجية والتطورات بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، واتفقنا على مواصلة التشاور بشأن تعيين الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. Advertisement October 22, 2026