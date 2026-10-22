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Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την αναβολή της δικαστικής απόφασης για να εξασφαλίσει επιπλέον χρόνο διαπραγματεύσεων και εγγυήσεις για τη μοναστική κοινότητα.

Η διατήρηση των διμερών σχέσεων με την Αίγυπτο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Αθήνα, ειδικά στο πλαίσιο της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Εκκλησία της Ελλάδος και άλλα Πατριαρχεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα του μοναστηριού.

Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στην επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της Μονής χωρίς να προκαλεί διπλωματική ένταση.

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Η υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, με την 24η Οκτωβρίου να,προβάλλει ως καθοριστική ημερομηνία για τη δικαστική εκκρεμότητα σχετικά με το καθεστώς των εκτάσεων και των εγκαταστάσεών της. Πέρα από τη νομική διάσταση, το ζήτημα αποκτά διπλωματική βαρύτητα, καθώς η Ελλάδα και η Αίγυπτος επιδιώκουν να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών συζητείται ως επιθυμητή διέξοδος η αναβολή της τελικής δικαστικής κρίσης στην Αίγυπτο, ώστε να υπάρξει πρόσθετος χρόνος για συμφωνία. Η επιδίωξη αυτή δεν σημαίνει ότι η αναβολή έχει εξασφαλιστεί ή ότι έχει επιβεβαιωθεί σχετική απόφαση της αιγυπτιακής πλευράς.

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Το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι διπλωματικές ισορροπίες

Η Αθήνα δεν επιθυμεί να προστεθεί μια εστία αντιπαράθεσης στις σχέσεις της με το Κάιρο και πόσο μάλλον αυτή τη χρονική στιγμή, όπου έχουν κοινή αντίδραση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Τουρκία και η Λιβύη παραμένουν κεντρικοί παράγοντες στις διενέξεις για τις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης διαφωνίας, ενώ η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει από το 2020 συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ.

Στο περιβάλλον αυτό, μια δυσμενής εξέλιξη για τη Μονή θα μπορούσε να βάλει ένα μη επιθυμητό πρόβλημα στοθετικό διμερές κλίμα.

Η αναβολή ως πιθανή διέξοδος

Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης θρησκευτικής λειτουργίας της Μονής, της παρουσίας των μοναχών και σαφών εγγυήσεων για τα δικαιώματα επί των εγκαταστάσεων και των εκτάσεων. Μια νέα αναβολή θα μπορούσε να προσφέρει χρόνο, χωρίς όμως να επιλύει από μόνη της τις ουσιαστικές διαφωνίες.

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Η έκτακτη κίνηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η έκτακτη κινητοποίηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Η σύγκληση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αναδεικνύει την ανησυχία για το μέλλον του ιστορικού μοναστηριού και την ανάγκη συντονισμού πριν από την κρίσιμη δικαστική ημερομηνία.

Το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

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Την υπόθεση παρακολουθούν στενά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η Μονή Σινά διατηρεί ιδιαίτερο ιστορικό και εκκλησιαστικό καθεστώς, με αυτοδιοίκητη μοναστική παράδοση και ιστορικούς δεσμούς με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οι εκκλησιαστικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην προστασία της μοναστικής ζωής και του μνημείου.

Τι γράφουν οι αιγυπτιακές εφημερίδες

Η αιγυπτιακή δημοσιογραφική κάλυψη δίνει έμφαση σε μια διαφορετική πλευρά της υπόθεσης: την κρατική κυριαρχία και τις διαβεβαιώσεις για τη διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής. Είναι σημαντικό να διακρίνεται η παλαιότερη κάλυψη από τις νεότερες, ακόμη ανεπιβεβαίωτες, εξελίξεις.

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Al-Ahram: Η ιστορική αιγυπτιακή εφημερίδα έχει μεταφέρει τις επίσημες διαβεβαιώσεις του Καΐρου ότι η θρησκευτική λειτουργία και ο ιερός χαρακτήρας της Μονής θα προστατευθούν. Η θέση αυτή δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκην με την ελληνική επιδίωξη για σαφείς ιδιοκτησιακές εγγυήσεις.

Youm7: Σε δημοσιεύματα για την προηγούμενη δικαστική απόφαση, το μέσο ανέδειξε τη διάκριση ανάμεσα στο δικαίωμα χρήσης θρησκευτικών εγκαταστάσεων από τους μοναχούς και στον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων ως κρατικής περιουσίας. Αυτή η διάκριση βρίσκεται στον πυρήνα της διαφωνίας.

Egypt Telegraph: Δημοσίευμα της 19ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε σε απόσυρση δικαστικών προσφυγών από τη μοναστική αδελφότητα. Χρειάζεται διευκρίνιση ποιες ακριβώς προσφυγές αφορά και κατά πόσο επηρεάζει την εκκρεμή διαδικασία.

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Egypt Window: Δημοσίευμα της 12ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε στην επικείμενη δικαστική ημερομηνία, στις διαφωνίες μεταξύ των μοναχών και στην πιθανότητα αναβολής, επικαλούμενο κυρίως ελληνικές και ομογενειακές αναφορές.

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Τα τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα

Το πρώτο σενάριο είναι να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την τελική δικαστική κρίση. Το δεύτερο είναι μια νέα αναβολή, ώστε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Το τρίτο είναι η έκδοση απόφασης χωρίς προηγούμενη συμφωνία, οπότε οι συνέπειες για τη Μονή θα εξαρτηθούν από το ακριβές περιεχόμενο και τη νομική εφαρμογή της.

Το διακύβευμα για Αθήνα και Κάιρο

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Η προστασία της Μονής Αγίας Αικατερίνης είναι ζήτημα θρησκευτικής κληρονομιάς και ιστορικής συνέχειας. Για την ελληνική διπλωματία συνυπάρχει με την ανάγκη διατήρησης μιας σημαντικής στρατηγικής σχέσης. Το ζητούμενο είναι μια λύση με ουσιαστικές εγγυήσεις για τη μοναστική κοινότητα, χωρίς περιττή όξυνση στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις.