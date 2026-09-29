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Οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 91% μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες λειτουργίας του συστήματος.

Το εργαλείο εντόπισε εκατοντάδες παραβάσεις που αφορούν μη αδειοδοτημένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ενέσιμα σκευάσματα και διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών από μη γιατρούς.

Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους ιατρικούς συλλόγους και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω ελέγχους και επιβολή κυρώσεων.

Η εφαρμογή του Medwatch αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εντός των επόμενων ημερών για την ενίσχυση της συμμόρφωσης.

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«Φρένο» στην παράνομη δραστηριότητα θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής φαίνεται πως μπαίνει με τους σαρωτικούς ελέγχους που κάνει το ψηφιακό εργαλείο Medwatch τις τελευταίες δέκα ημέρες, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων από το Medwatch.

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Σύμφωνα με όσα είπε, από την ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο εργαλείο, οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις έχουν μειωθεί κατά 91%. Συγκεκριμένα, από 141 διαφημίσεις που «ψάρεψε» το εργαλείο πριν από περίπου 10 ημέρες, χθες ήταν μόλις 13. «Επίσης, τα “κόκκινα” ευρήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα φαίνεται πως υπάρχει συμμόρφωση» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Πιο αναλυτικά, το Medwatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το εργαλείο αναμένεται να «μπει» τόσο στα οδοντιατρεία όσο και στα φυσικοθεραπευτήρια το επόμενο διάστημα, χώροι όπου παρανόμως μπορούν να διαφημίζονται διάφορες θεραπείες χωρίς να έχουν, ωστόσο, τη δικαιοδοσία.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Αυτά χωρίζονται σε 135 σε απλά ιατρεία, 29 σε κλινικές και 24 σε κέντρα αισθητικής. Επιπλέον, βρέθηκαν 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύεται η διαφήμιση. Την ίδια ώρα, το νέο ψηφιακό εργαλείο βρήκε 468 «κόκκινα» ευρήματα για μη γιατρούς που παρ’ όλα αυτά διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, τα «κόκκινα» ιατρεία είναι 197 μέχρι σήμερα, ενώ τα «κίτρινα» (πρόκειται δηλαδή για δεοντολογικές παρεμβάσεις) είναι 2606. Τα ευρήματα αυτά δίνονται στους ιατρικούς συλλόγους, όπως και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που επιφορτίζονται με τους ελέγχους. Το Medwatch έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και τις επόμενες 5-6 ημέρες αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, όπου οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν ενημερωμένα μητρώα.