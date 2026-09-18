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Το σύστημα κατηγοριοποιεί τις πιθανές παραβάσεις σε ιατρικές δομές, ενεργοποιώντας αυτόματα τη διαδικασία ελέγχου για την προστασία των πολιτών.

Παράλληλα, σχεδιάζεται εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας των ιατρείων.

Επιπλέον, θα συσταθεί επιτροπή για τη νομοθετική οριοθέτηση της αναγεννητικής ιατρικής και της ευεξίας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το υπουργείο επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός ad hoc ελεγκτικού μηχανισμού, ενισχύοντας την εποπτεία στον τομέα της υγείας.

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Τον τρόπο λειτουργίας του πρώτου ψηφιακού εργαλείου, medwath, που θα εντοπίζει παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ήδη με το medwatch για τα αδειδοτημένα ιατρεία που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ανιχνεύθηκαν όπως είπε ο κ.Γεωργίαδης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media και τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων, τις συγκριναμε με τη νομοθεσία για να δούμε αν υπάρχουν παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε γιατρούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως π.χ. κέντρα αισθητικής.

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Το medwatch «κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής παράβασης, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου… Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας ότι «από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγξαμε ήδη, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200…Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

To δεύτερο εργαλείο είιναι «ένα app για τα κινητά που ελέγχει ο ίδιος την άδεια των ιατρείων» και όπως εξήγησε ο Γεωργιάδης «χρειαζόμαστε νομοθετική εξουσιοδότηση, θα εντάξουμε σχετικό άρθρο σε νόμο που είναι σε διαβούλευση ώστε σε περίπου έναν μήνα να το παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι «θα συσταθεί επιτροπή σε επίπεδο ΓΓ για να δούμε το πλαίσιο και αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες να φωτίσουμε και νομοθετικά για το πώς θα οριοθετήσουμε την αναγεννητική ιατρική, ευεξία κ.α. Αν η Ελλάδα τα απαγόρευε όλα, όσοι ενδιαφέρονται θα πήγαιναν στο εξωτερικό ή θα το έκαναν παράνομα. Το σημαντικό είναι η Ελλάδα να το κάνει με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και πρωτίστως με ασφάλεια».

Τέλος, τόνισε «ουδέποτε καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας» και τόνισε πως «πριν το τραγικό γεγονός του θανάτου Μαζωνάκη είχαμε ξεκινήσει ενδοκυβερνητικά συζητήσεις πώς θα μπορούσαμε να υπάρξει ad hoc ελεγκτικός μηχανισμός στο υπουργείο Υγείας. Προφανώς η συζήτηση αυτή επιταχύνεται και σύντομα θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας ποια δομή στο υπ. Υγείας θα μπορούσε να το κάνει αυτό».