Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκληρή επίθεση αναμένεται να εξαπολύσει από το βήμα της Βουλής σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στοχεύοντας στη «καρδιά» της «γαλάζιας» κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, τις 120 δόσεις και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιχειρήσει να αναδείξει τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις μιας κρίσιμης σύγκρουσης για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και όλα αυτά με φόντο την απόσυρση από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης του επίμαχου άρθρου 23 για τους servicers την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα – ένα μη σύνηθες γεγονός σε κοινοβουλευτικό επίπεδο κάτω από την έντονη πίεση του ΠΑΣΟΚ αλλά και ολόκληρης της αντιπολίτευσης.

Σε αυτή την συνθήκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα και να υπογραμμίσει την απουσία του πρωθυπουργού – όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής – από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ρίξει τα «βέλη» του προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να δώσει εξηγήσεις για μια διάταξη που – σύμφωνα με την κριτική της Χαριλάου Τρικούπη – επιχειρήθηκε να περάσει προς όφελος των funds.

Advertisement

Advertisement

Επίθεση Ανδρουλάκη

Η απουσία του πρωθυπουργού αναμένεται, συνεπώς, να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής παρέμβασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απευθύνει προσωπική πρόκληση-πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει για τις κυβερνητικές επιλογές.

Κατά την παρέμβασή του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εστιάσει στην ουσία των κυβερνητικών ρυθμίσεων, εξηγώντας τι επιδίωξε – κατά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ – να νομοθετήσει η κυβέρνηση και ποιες συνέπειες θα μπορούσαν να έχουν οι συγκεκριμένες επιλογές.

«Θα εξηγήσει ο Ανδρουλάκης», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από την Χαριλάου Τρικούπη, «γιατί είναι κολοβή η ρύθμιση των 120 δόσεων που φέρνει η κυβέρνηση και ποιες είναι οι διαφορές της πρότασης νόμου που το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε για το ιδιωτικό χρέος με κορυφαία δέσμευση την προστασία της πρώτης κατοικίας».

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει από το βήμα της Βουλής για ακόμη μια φορά να καταδείξει – όπως σημειώνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη – πως «οι πολίτες έχουν μπροστά τους δύο διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης και θα ενδυναμώσει τον ρόλο μιας ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ελέγχει, πετυχαίνει νίκες για τους πολίτες και έχει ρεαλιστικό προοδευτικό σχέδιο για τη ζωή τους».

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με την κατάθεση τροπολογίας, όπως είχε προαναγγείλει, για την κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

«Η απόσυρση του άρθρου 23 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, το οποίο προέβλεπε αντίστοιχη εκτελεστότητα για συμβάσεις ρύθμισης οφειλών, καθιστά αναγκαία και τη νομοθετική άρση της ήδη ισχύουσας αντίστοιχης πρόβλεψης του εξωδικαστικού μηχανισμού, για λόγους συνέπειας, ασφάλειας δικαίου και ουσιαστικής προστασίας των οφειλετών.

Με την προτεινόμενη τροπολογία καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5313/2026. Η κατάργηση αφορά την ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης και δεν θίγει το κύρος των συμφωνιών ρύθμισης ή τις λοιπές διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού» όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.