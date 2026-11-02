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Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ιδιοποιούνταν δωρεές που προορίζονταν για τη νοσηλεία άρρωστων παιδιών, χρησιμοποιώντας τα χρήματα για την πολυτελή διαβίωσή τους.

Η έρευνα αποκάλυψε τη δημιουργία εικονικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Το ζευγάρι φέρεται να προχώρησε σε εικονικό διαζύγιο για να αποκρύψει τη σύνδεση μεταξύ των προσωπικών τους σχέσεων και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Το κύκλωμα προσπάθησε παράλληλα να αποσπάσει χρήματα από εράνους για παιδιά που έχρηζαν ιατρικής βοήθειας, τοποθετώντας κουμπαράδες σε δημόσιους χώρους και κέντρα διασκέδασης.

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Στο επίκεντρο των αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» βρίσκεται η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιντιρίδη και επίσης εμπλεκόμενη σε ένα δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων που επέτρεπαν στο ζευγάρι να πλουτίσει και να κάνει άνετη ζωή εις βάρος άρρωστων παιδιών.

Χωρίς να έχουν καθόλου τύψεις, «έκαναν φτερά» χιλιάδες ευρώ σε πολυτελή διαβίωση, μπουζούκια και αισθητικές επεμβάσεις.

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Ο ρόλος της Βασιλικής Μανησιώτη

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει έναν μηχανισμό φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για νοσηλείες και θεραπείες.

Στην επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι άτομα. Στον Φιρινίδη, στη σύντροφό του και στον αδελφό της ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η 35χρονη, μητέρα δύο παιδιών, δεν περιοριζόταν στην προσωπική σχέση της με τον Φιρινίδη, αλλά είχε συμμετοχή στην προώθηση των δράσεων της ΜΚΟ, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε ως βασική εταίρος και διαχειρίστρια δύο εταιρειών που ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια προσέγγιζε πολίτες μέσω social media και ζητούσε οικονομική ενίσχυση για τη μεταφορά παιδιού στο εξωτερικό για νοσηλεία, χωρίς να διαθέτει εξουσιοδότηση. Τα χρήματα αυτά, με βάση τις καταγγελίες, δεν αποδόθηκαν στην οργάνωση.

Το εικονικό διαζύγιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι το διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από τη σύσταση των συγκεκριμένων εταιρειών, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι επρόκειτο για εικονική λύση του γάμου, η οποία ενδεχομένως αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής σχέσης των εμπλεκομένων με τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κατά την αστυνομική εκτίμηση, η συγκεκριμένη επιλογή, σε συνδυασμό με την αποχώρηση της Μανησιώτη από την οργάνωση, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μην εμφανίζεται άμεση σύνδεση ανάμεσα στα πρόσωπα που διαχειρίζονταν τους φιλανθρωπικούς εράνους και στις εταιρείες που ιδρύθηκαν στη συνέχεια.

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Πρόκειται, ωστόσο, για συμπέρασμα της αστυνομικής έρευνας, το οποίο παραμένει αντικείμενο δικαστικής αξιολόγησης.

Οι δύο εταιρείες

Στις 21 Απριλίου 2026 ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες η Βασιλική Μανησιώτη εμφανίζεται ως βασική εταίρος.

Πρόκειται για τις:

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«MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», με αντικείμενο τη διαφήμιση.

«ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό της, δραστηριοποιείται στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και στην τουριστική προβολή.

Και στις δύο εταιρείες, η 35χρονη κατείχε ποσοστό 99%, ενώ είχε την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου. Το υπόλοιπο 1% ανήκε στον 31χρονο αδελφό της, Πέτρο Μανησιώτη, ο οποίος επίσης συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Πέτρος Μανησιώτης είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση των δύο επιχειρήσεων, τις οποίες οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικά εταιρικά σχήματα.

Από τους σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκαν εννέα φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για εικονικά παραστατικά, τα οποία συνδέονται με προσπάθεια να παρουσιαστούν ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.

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Πήγαν να αποσπάσουν χρήματα και από την υπόθεση του Παναγιώτη -Ραφαήλ

Το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με την περιπέτεια της υγείας του.

Για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό χρειάζονταν περίπου 3.000.000 ευρώ, με τη σχετική προσπάθεια να έχει αναλάβει επίσημα το σωματείο MDA Hellas, που φροντίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και σε αυτή την υπόθεση, καλώντας πολίτες να ενισχύουν το δικό του σωματείο. Οι δωρεές θα γίνονταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ», ενώ είχαν στηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

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Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να επεκτεινόταν και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε εκδηλώσεις όπου εμφανίζονταν γνωστοί τραγουδιστές, το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, η 35χρονη φέρεται να είχε υπεξαιρέσει στο παρελθόν χρήματα για ένα άρρωστο παιδί και από άλλη ΜΚΟ και μάλιστα τότε η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό είχε σημειωθεί το 2018. Τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ιδρύσει την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μόλις έναν μήναν αργότερα στις 14 Νοεμβρίου 2018 υποβλήθηκε μήνυση εις βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ στην οποία είχε πάει για να εργαστεί εθελοντικά.

Φέρεται να πλησίαζε στο δρόμο πολίτες, να εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης ΜΚΟ και να ζητούσε χρήματα για ένα παιδάκι που έπρεπε εσπευσμένα να μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία. Μόνο, που με βάση την καταγγελία, δεν είχε ποτέ τέτοια εξουσιοδότηση από την ΜΚΟ και τα χρήματα δεν τα έδωσε ποτέ, για αυτό και η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια.

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