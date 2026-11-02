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«Πάνω από 33.000 ευρώ» ήταν το ποσό που, όπως γνωστοποίησε η ίδια, διέθεσε η Δήμητρα Κατσαφάδου για τη στήριξη παιδιών που συνδέονται με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η γνωστή επιχειρηματίας αποφάσισε να δώσει τη δική της απάντηση στις αμφισβητήσεις που διατυπώθηκαν για τη φιλανθρωπική της δράση, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποδείξεις και σχετικά παραστατικά.

Όπως διευκρίνισε, επέλεξε να καλύψει απευθείας τις ανάγκες των παιδιών, επικοινωνώντας με τις οικογένειές τους, αντί να καταθέσει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Ανάμεσα στα έγγραφα που ανάρτησε περιλαμβάνονται αποδεικτικό τραπεζικής συναλλαγής ύψους 12.981 ευρώ, καθώς και παραστατικό αξίας 12.495 ευρώ για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.

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Την ίδια ώρα, η υπόθεση της οργάνωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με μέλη της οργάνωσης να ακούγονται να πανηγυρίζουν κυνικά: «Φάγαμε τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

Οι αναρτήσεις της Δήμητρας Κατσαφάδου

«Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ», έγραψε η Δήμητρα Κατσαφάδου σε μια από τις αναρτήσεις της.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η επιχειρηματίας δημοσίευσε επιπλέον παραστατικά, υποστηρίζοντας ότι είχε καλύψει απευθείας τις ανάγκες των παιδιών, ενώ εξέφρασε την ενόχλησή της για την αμφισβήτηση που, όπως σημείωσε, δέχτηκε σχετικά με την προσφορά της.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σας επισυνάπτω υποτυπωδώς κάποια από τα τιμολόγια που πλήρωσα απευθείας στα παιδάκια αυτά! Και αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ για την αληθινή και ουσιαστική συμβολή μου σε αυτά. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα».