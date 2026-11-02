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Υπάρχουν υποθέσεις οικονομικής απάτης που προκαλούν αγανάκτηση. Υπάρχουν όμως και υποθέσεις που ξεπερνούν κάθε όριο ηθικής αντοχής, επειδή στο επίκεντρό τους βρίσκονται άρρωστα παιδιά, απελπισμένοι γονείς και πολίτες που άνοιξαν το πορτοφόλι τους πιστεύοντας ότι μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

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Οι συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι αστυνομικές Αρχές και βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ανατριχιαστικές. Όχι μόνο για τα ποσά που αναφέρονται, αλλά κυρίως για την αντίθεση ανάμεσα στην αγωνία οικογενειών με βαριά άρρωστα παιδιά και στις συζητήσεις για χρήματα, προσωπικά έξοδα και πολυτελή διαβίωση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, επικεφαλής της οργάνωσης, η οποία ερευνάται για ένα εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης δωρητών, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους. Αυτό, όμως, δεν μειώνει ούτε κατ’ ελάχιστον τη βαρύτητα των στοιχείων και των συνομιλιών που έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Θα λες ότι δεν σε έχουμε ξανακάνει ανάρτηση»

Ένας από τους πλέον αποκαλυπτικούς διαλόγους αφορά τις οδηγίες που φέρεται να δίνει ο Φιρινίδης σε πατέρα άρρωστου παιδιού.

Δεν ακούγεται απλώς κάποιος που οργανώνει έναν φιλανθρωπικό έρανο. Ακούγεται ένας άνθρωπος που καθορίζει πώς θα παρουσιαστεί η οικογένεια προς τα έξω και ποια στοιχεία πρέπει να διαφοροποιηθούν από προηγούμενη έκκληση βοήθειας.

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Ζητά καινούργιο αριθμό τηλεφώνου, επιμένει να μη γίνεται γνωστό ότι υπήρξε προηγούμενη ανάρτηση και δίνει οδηγίες για τη χρησιμοποίηση διαφορετικής μορφής του ονόματος του γονέα.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η προσπάθεια να μην αναγνωριστεί ότι η ίδια οικογένεια είχε ήδη ενισχυθεί.

Η νέα έκκληση έπρεπε, σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας, να εμφανιστεί με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

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Άλλαζαν ακόμη και τις φωτογραφίες των παιδιών

Η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική όταν φτάνει στη φωτογραφία του παιδιού.

Ο πατέρας εκφράζει την ανησυχία ότι, αν εμφανιστεί η ίδια φωτογραφία, όσοι είχαν ανταποκριθεί στην προηγούμενη έκκληση θα αναγνωρίσουν την περίπτωση.

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Ο Φιρινίδης φέρεται να συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν άλλες εικόνες.

Εδώ γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν η εικόνα ενός παιδιού που παλεύει με την ασθένειά του να αντιμετωπίζεται ως στοιχείο επικοινωνιακής διαχείρισης ενός εράνου;

Η αλλαγή φωτογραφιών, η διαφοροποίηση στοιχείων επικοινωνίας και η αποσιώπηση προηγούμενης βοήθειας αποτελούν πρακτικές που χρειάζονται πλήρη δικαστική διερεύνηση.

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Και κυρίως χρειάζεται να αποδειχθεί ποιος εισέπραττε τελικά τα χρήματα και τι ποσά έφταναν στις οικογένειες.

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«Μην έχεις όνειρα για 40 και 50 χιλιάρικα»

Σε άλλη συνομιλία ο Φιρινίδης επιχειρεί να περιορίσει τις προσδοκίες του ίδιου πατέρα για το ποσό που θα μπορούσε να συγκεντρωθεί.

Ο γονέας εξηγεί ότι τα έξοδα της θεραπείας είναι δυσβάσταχτα. Τα χρήματα φεύγουν καθημερινά και οι ανάγκες δεν σταματούν.

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Απέναντί του, ο επικεφαλής της ΜΚΟ μιλά για τα όρια των δυνατοτήτων του σωματείου.

Η αντίθεση γίνεται εξοργιστική όταν αυτές οι συζητήσεις τοποθετούνται δίπλα στα ευρήματα της οικονομικής έρευνας για εκατομμύρια ευρώ που διακινήθηκαν, δαπάνες πολυτελείας και μεγάλα ποσά σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Ο γονέας αγωνιούσε για το επόμενο νοσοκομειακό έξοδο. Οι ερευνητές αναζητούν πού κατέληγαν εκατομμύρια από δωρεές.

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ»

Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική συνομιλία ανάμεσα στον Φιρινίδη και τη 35χρονη σύντροφό του.

Το ζευγάρι συζητά τις οικονομικές κινήσεις του. Αναζητά χρήματα που έχουν δαπανηθεί, προσπαθεί να συμφωνήσει λογαριασμούς, αναφέρεται σε μεταφορές χιλιάδων ευρώ και προσωπικές αγορές.

Η σύντροφος εμφανίζεται να αδυνατεί να εξηγήσει πώς εξαντλήθηκαν τόσο γρήγορα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στις καταγραφές γίνεται λόγος για φόρεμα αξίας 200 ευρώ, αεροπορικά εισιτήρια, θεραπείες αισθητικής, μεταφορές 5.000 και 6.000 ευρώ και διαδοχικές πληρωμές.

Το εντυπωσιακό δεν είναι απλώς ότι συζητούνται αυτά τα έξοδα. Είναι η ευκολία με την οποία εμφανίζονται να μετακινούνται ποσά που για μια οικογένεια με άρρωστο παιδί θα μπορούσαν να αποτελούν σωτήρια οικονομική ανάσα.

«Τα έφαγε όλα αυτός και εμένα μου έδωσε μόνο πέντε χιλιάρικα»

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, η σύντροφος του Φιρινίδη συζητά με τη μητέρα της για χρήματα και προσωπικές οικονομικές διαφορές.

Παραπονιέται ότι ο σύντροφός της κράτησε πολύ μεγαλύτερα ποσά, ενώ εκείνη πήρε λιγότερα. Αναφέρεται ακόμη σε 50.000 ευρώ που ισχυρίζεται ότι διέθεσε σε δικούς της ανθρώπους.

Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με τα τραπεζικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική προέλευση και ο προορισμός των χρημάτων.

Το ηθικό ερώτημα, πάντως, είναι αμείλικτο: Τι ακριβώς συνέβαινε με τις δωρεές που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών με σοβαρές ασθένειες;

Μπουζούκια, σουίτες, Louis Vuitton και χιλιάδες ευρώ σε λίγες ημέρες

Οι εικόνες πολυτέλειας που αποδίδονται στον τρόπο ζωής των βασικών εμπλεκομένων δημιουργούν μία ακόμη εξοργιστική αντίθεση.

Πολυτελείς διαμονές, ακριβές διακοπές στη Μύκονο, επώνυμα προϊόντα Louis Vuitton, νυχτερινή διασκέδαση, εστιατόρια και υψηλές προσωπικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία γίνεται συζήτηση ακόμη και για έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με κατανάλωση 1.000 ευρώ και επιπλέον φιλοδώρημα 500 ευρώ.

Εκείνες τις ίδιες περιόδους, γονείς παιδιών με καρκίνο και άλλες βαριές ασθένειες προσπαθούσαν να βρουν χρήματα για θεραπείες, μετακινήσεις, νοσηλείες και φάρμακα.

Κανένα δικαστήριο δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά για την προέλευση κάθε συγκεκριμένης δαπάνης. Όμως η συνολική εικόνα που περιγράφεται στην έρευνα απαιτεί εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο.

Κάθε ευρώ πρέπει να ακολουθηθεί από τη στιγμή που μπήκε στον λογαριασμό μέχρι την τελική του χρήση.

«Εγώ πετάω μόνο Business»

Αποκαλυπτικός και αυτός ο διάλογος: Η σύντροφος λέει σε υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας ότι «εγώ πετάω πάντα Business», ζητώντας μάλιστα και τιμολόγιο, ενώ μιλώντας με μια άλλη γυναίκα λέει ότι αυτή και ο σύντροφός της έδωσαν 3.380 ευρώ για να αγοράσουν δύο κινητά.

Αλλά υπάρχουν και άλλοι διάλογοι ανάμεσα στη σύντροφο του προέδρου της ΜΚΟ, όπως αυτός με τη μητέρα της, στην οποία φέρεται να λέει: «Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;».

Αλλά και διάλογοι που αφορούν γνωστό τραγουδιστή και πρωταθλήτρια του τένις οι οποίοι είχαν δωρίσει λεφτά στην οργάνωση.

Σε ένα τηλεφώνημα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ μιλά με τη σύντροφό του για τον γνωστό τραγουδιστή που ήθελε να κάνει δωρεά.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Έλα αγάπη μου.

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Το σήκωσε το τηλέφωνο, απάντησε ο … (σ.σ.: λέει το επώνυμο του τραγουδιστή) και λέει πείτε μου αύριο. Καλύτερα αγάπη μου να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει αγάπη μου. Εντάξει;

Π: Ναι ναι, εννοείται, μπράβο.

Σ: Άιντε μωράκι μου, φιλάκια πολλά πολλά πολλά.

Π: Φιλιά.

Σε άλλο διάλογο η σύντροφος του προέδρου της ΜΚΟ μιλά με υπάλληλο κλινικής: «Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για τη δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω».

«Κοιτάξτε, εμένα δεν με απασχολεί το κόστος. Να το πω και αυτό, εμένα με ενδιαφέρει ότι πω να το πω με γιατρό», λέει επίσης σε άλλη υπάλληλο κλινικής για θέμα αισθητικής επέμβασης.

Η Τραγωδία του 17χρονου Γιώργου – 136.000 ευρώ σε δωρεές, μόλις 7.000 στην οικογένεια

Η περίπτωση του 17χρονου Γιώργου από τη Νάουσα Ημαθίας είναι από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της υπόθεσης.

Το παιδί πάλευε με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Η οικογένειά του αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και αναζητούσε βοήθεια προκειμένου να εξασφαλίσει θεραπεία στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την περίπτωση του Γιώργου συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 136.000 ευρώ.

Ο πατέρας καταγγέλλει ότι στην οικογένεια δόθηκαν συνολικά μόλις 7.000 ευρώ για τις ανάγκες της θεραπείας, ενώ αργότερα καταβλήθηκαν επιπλέον 2.000 ευρώ για τον τάφο του παιδιού.

Ο Γιώργος πέθανε τον Ιούλιο του 2021.

Η τραγωδία αυτή καθιστά επιτακτική την πλήρη διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένο ότι η φερόμενη οικονομική εκτροπή προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού. Μπορεί και πρέπει, όμως, να ερευνηθεί εάν η οικογένεια στερήθηκε χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του.

5,8 εκατομμύρια ευρώ – Πού πήγαν τα χρήματα; – Οι αριθμοί της αστυνομικής έρευνας είναι αποκαλυπτικοί.

5,8 εκατ. € – Τραπεζικές πιστώσεις που εντοπίστηκαν την περίοδο 2018–2026

92 Ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα

3,94 εκατ. € – Δωρεές που αντιστοιχούσαν σε 34 οικογένειες

1,11 εκατ. € – Ποσό που φέρεται να αποδόθηκε σε αυτές. Η διαφορά, περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ, εξετάζεται ως φερόμενο παράνομο οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, στους στοιχηματικούς λογαριασμούς του βασικού κατηγορουμένου φέρεται να κατατέθηκαν πάνω από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια. Τουλάχιστον 250.000 ευρώ φέρονται να κατευθύνθηκαν στη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων της Πιερίας.

Οι Επώνυμοι Δωρητές που Εμπιστεύθηκαν την Οργάνωση

Στις εκκλήσεις για οικονομική υποστήριξη ανταποκρίθηκαν και άνθρωποι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Ο Νίκος Κοκλώνης προσέφερε οικονομική βοήθεια σε δύο περιπτώσεις, χωρίς να επιθυμεί τη δημοσιοποίηση της προσφοράς του.

Μεταξύ των άλλων δωρητών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, ο Νίκος Οικονομόπουλος με τουλάχιστον 13.000 ευρώ, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης με 12.450 ευρώ, η Μαρία Σάκκαρη με 8.000 ευρώ, η Μαίρη Συνατσάκη με 1.570 ευρώ και η Ιωάννα Τούνη με 800 ευρώ.

Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονται ως δωρητές και εμπιστεύθηκαν τις εκκλήσεις για βοήθεια, όπως έκαναν χιλιάδες άλλοι πολίτες.

Από τις Τηλεοπτικές Εκκλήσεις στα Ακριβά Ταξίδια

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης είχε δημιουργήσει επί χρόνια ένα δημόσιο προφίλ ανθρώπου της φιλανθρωπίας.

Η εθελοντική προσπάθεια που, κατά τους ισχυρισμούς του, ξεκίνησε το 2013 εξελίχθηκε στο σωματείο «Παιδική Χαρά», το οποίο συστάθηκε επισήμως το 2018.

Εμφανίστηκε και σε τηλεοπτικές εκπομπές, μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ3, παρουσιάζοντας τις δράσεις του σωματείου και καλώντας σε οικονομική ενίσχυση οικογενειών.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνούν οι Αρχές, πρόσωπα της υπόθεσης συνδέονται με πολυτελείς διαμονές, αγορές ακριβών ειδών, ταξίδια business class και υψηλές δαπάνες προσωπικής διασκέδασης.

Η δικαστική έρευνα θα κρίνει πόσες από αυτές τις δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν από δωρεές.

Οι Έξι Κατηγορούμενοι και η Κρίσιμη Δικαστική Συνέχεια

Στην υπόθεση εμπλέκονται έξι συλληφθέντες, ηλικίας περίπου 32 έως 43 ετών. Εκτός από τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, για τα υπόλοιπα πρόσωπα διατηρούνται τα αρχικά τους: Β.Μ., Π.Μ., Ν.Κ., Γ.Α. και Κ.Χ.

Οι κατηγορίες διαφοροποιούνται ανά πρόσωπο και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, απάτη, υπεξαίρεση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και αδικήματα σχετικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Οι απολογίες έχουν προγραμματιστεί για τις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου.

Η Μεγαλύτερη Ντροπή Είναι η Προδοσία της Εμπιστοσύνης

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο ένα τεράστιο χρηματικό ποσό.

Αφορά τον πατέρα που περίμενε να συγκεντρωθούν χρήματα για να ταξιδέψει το παιδί του σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο.

Αφορά τη μητέρα που παρακαλούσε για μια ακόμη θεραπεία.

Αφορά τον πολίτη που έδωσε εκατό ευρώ από το υστέρημά του και τον επιχειρηματία που έδωσε χιλιάδες, πιστεύοντας ότι βοηθά ένα παιδί να ζήσει.

Αν αποδειχθούν όσα περιγράφονται στη δικογραφία, θα πρόκειται για μια από τις πιο αποκρουστικές μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου: τη μετατροπή της αγωνίας για τη ζωή ενός παιδιού σε μηχανισμό προσωπικού πλουτισμού.

Και δεν αρκεί να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες. Πρέπει να εντοπιστούν τα χρήματα, να αποδοθούν όπου δικαιούνται και να απαντηθεί ένα θεμελιώδες ερώτημα:

Πώς μπόρεσε ένας μηχανισμός που εμφανιζόταν ως φιλανθρωπικός να διακινεί επί χρόνια εκατομμύρια ευρώ χωρίς να εντοπιστούν εγκαίρως όσα σήμερα ερευνούν οι Αρχές;

Η Δικαιοσύνη έχει τον τελευταίο λόγο.

Αλλά η κοινωνία δικαιούται απαντήσεις. Και πάνω απ‘ όλα τις δικαιούνται οι οικογένειες των παιδιών.