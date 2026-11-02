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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με δύο βασικές εστίες έντονων φαινομένων, στο Ιόνιο και στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα από τη μία πλευρά και στα Δωδεκάνησα από την άλλη, συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία που αναφέρεται ως «Agneta».

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Η ΕΜΥ διατηρεί πορτοκαλί έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε πολλές ακόμη περιοχές. Η σταδιακή βελτίωση φαίνεται από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, με νέα πτώση της θερμοκρασίας αργότερα στην εβδομάδα.

Η γενική εικόνα: Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού 16/2026 της ΕΜΥ, όπως επικαιροποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου χωρίς αλλαγές στην αρχική πρόγνωση, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου κατά διαστήματα από το πρωί.

Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα η επιδείνωση θα επιμένει κατά διαστήματα έως τις βραδινές ώρες.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr προβλέπει βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο έως το απόγευμα.

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά τα φαινόμενα θα ενισχυθούν προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Αυξημένη ατμοσφαιρική σκόνη αναμένεται σε ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

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Αθήνα και Αττική: Μπόρες, αλλά όχι συνεχής βροχή παντού

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το ημερήσιο δελτίο του meteo.gr τοποθετεί τις πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις προς το τέλος της ημέρας, ενώ νεότερα ωριαία προγνωστικά στοιχεία δίνουν πιθανότητα μπόρας και νωρίτερα, κυρίως το πρωί και γύρω στο μεσημέρι.

Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί βροχή στις πρωινές μετακινήσεις.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας εκτιμάται περίπου από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου κατά το meteo.gr, με άλλες τοπικές εκτιμήσεις να δίνουν μέγιστη γύρω στους 18. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στη συνέχεια νότιοι 2–4 μποφόρ.

Στις περιφερειακές προειδοποιήσεις της ΕΜΥ/MeteoAlarm εμφανίζεται κίτρινο επίπεδο για βροχή στην Αττική από τις 08:00 έως τις 23:00 και για καταιγίδες από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η κίτρινη προειδοποίηση απαιτεί εγρήγορση, όχι όμως παρουσίαση της Αττικής ως περιοχής κόκκινου συναγερμού.

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Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές και επιδείνωση το βράδυ

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι ωριαίες προγνώσεις αυξάνουν την πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και ιδιαίτερα το βράδυ, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης μπορεί να σημειωθούν νέες μπόρες.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 19 βαθμούς, σύμφωνα με το meteo.gr. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, έως 3 μποφόρ.

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Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε κίτρινη προειδοποίηση για βροχή έως τις 23:00, ενώ υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση καταιγίδων έως τις 08:00 και εκ νέου από τις 18:00 έως τις 23:00.

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Η προειδοποίηση αφορά την ευρύτερη περιφέρεια και δεν σημαίνει ότι όλα τα σημεία της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ίδια ένταση φαινομένων.

Η υπόλοιπη Ελλάδα: Ψύχρα στα βόρεια, καταιγίδες στα δυτικά

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία εκτιμάται από 3 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 19, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 και στην Ήπειρο από 5 έως 18.

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Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται περίπου 7–19 βαθμοί, στα νησιά του Ιονίου 12–17, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 11–16 και στις Κυκλάδες 13–17.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, καθώς και στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας και της δυτικής Πελοποννήσου.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής δεν αναμένονται υποχρεωτικά τις ίδιες ώρες σε κάθε περιοχή.

Κρήτη: Πρόσκαιρες βροχές και σκόνη στην ατμόσφαιρα

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις και κατά τόπους βροχές ή μπόρες, με ενδεχόμενο τοπικής καταιγίδας.

Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιφέρεια θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ τοπική πρόγνωση για το Ηράκλειο δίνει μέγιστη έως 23 βαθμούς.

Η διαφορά αφορά τοπικές και περιφερειακές εκτιμήσεις, όχι ενιαία θερμοκρασία για ολόκληρο το νησί.

Για την Κρήτη εμφανίζεται κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για καταιγίδες έως τις 18:00 και για βροχή έως τις 23:00.

Προσοχή χρειάζεται σε ορεινά περάσματα, ρέματα και σημεία όπου έχει προηγηθεί έντονη βροχόπτωση. Η ατμοσφαιρική σκόνη μπορεί να περιορίσει την καθαρότητα της ατμόσφαιρας.

Δωδεκάνησα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και βροχή

Στα Δωδεκάνησα διατηρείται ο κίνδυνος ισχυρών βροχών και καταιγίδων, κατά διαστήματα έως το βράδυ, με πιθανότητα χαλαζιού και ισχυρών ριπών.

Η ΕΜΥ/MeteoAlarm εμφανίζει πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχή και καταιγίδες έως τις 23:00. Για τη βροχή αναφέρεται ενδεικτικό τοπικό ύψος 50–80 χιλιοστών σε 12 ώρες.

Στη Ρόδο η τοπική μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται γύρω στους 21 βαθμούς. Στο σύνολο της Κρήτης και των Δωδεκανήσων το meteo.gr δίνει ευρύτερο θερμοκρασιακό εύρος 13–21 βαθμών.

Στη Ρόδο, στην Κω, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο και στα μικρότερα νησιά απαιτείται προσοχή σε πλημμυρικά σημεία και στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αιγαίο και Ιόνιο: Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3–5 μποφόρ, σύμφωνα με το meteo.gr.

Στο Ιόνιο θα είναι επίσης νότιοι, αρχικά 3–5 μποφόρ, με ενίσχυση από το πρωί στα 5–7 μποφόρ.

Σε ζώνες καταιγίδων είναι πιθανές πρόσκαιρες ισχυρές ριπές, αυξημένος κυματισμός και περιορισμένη ορατότητα.

Δεν τεκμηριώνεται γενικό απαγορευτικό απόπλου για ολόκληρη τη χώρα. Για κάθε συγκεκριμένο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο απαιτείται έλεγχος της τελευταίας ναυτικής πρόγνωσης της ΕΜΥ, των ανακοινώσεων του Λιμενικού και της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Έκτακτο δελτίο, χρώματα και η ονομασία «Agneta»

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ με αύξοντα αριθμό 16/2026 εκδόθηκε στις 31 Οκτωβρίου και επικαιροποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου, χωρίς αλλαγή στη βασική εκτίμηση.

Έχει συνολικό πορτοκαλί επίπεδο και αναφέρει ισχύ έως τις πρώτες ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Οι επιμέρους προειδοποιήσεις MeteoAlarm είναι ειδικότερες: πορτοκαλί στα νησιά του Ιονίου από τις 10:00 έως τις 23:00 και στα Δωδεκάνησα έως τις 23:00· κίτρινες για βροχές ή καταιγίδες σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη, με διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενική σημερινή κόκκινη προειδοποίηση για τις περιοχές αυτές.

Το «Red Code» της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί χωριστό επιχειρησιακό μέτρο και δεν ταυτίζεται με τα χρώματα της ΕΜΥ.

Η ονομασία «Agneta» χρησιμοποιείται για το βαρομετρικό σύστημα που προέρχεται από την περιοχή της Ιταλίας. Δεν αποτελεί από μόνη της χρωματικό επίπεδο κινδύνου ούτε υποκαθιστά τις επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ.

Η πρόγνωση των επόμενων πέντε ημερών

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Οι βροχές συνεχίζονται, ύφεση από το απόγευμα

Την Τρίτη θα παραμείνει άστατος ο καιρός, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην αρχή της ημέρας.

Οι ανεξάρτητες προγνωστικές εκτιμήσεις δείχνουν σταδιακό περιορισμό των φαινομένων και περισσότερα ανοίγματα από το απόγευμα σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται περίπου 12–21 βαθμούς, με πρωινές μπόρες και βελτίωση αργότερα. Στη Θεσσαλονίκη περίπου 12–17, με βροχές κατά διαστήματα.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες, με ηπιότερες θερμοκρασίες στα παράκτια. Η ακριβής ένταση των ανέμων χρειάζεται νεότερο ναυτικό δελτίο.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου: Σταδιακή βελτίωση και περισσότερος ήλιος

Η Τετάρτη αναμένεται βελτιωμένη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι νεότερες τοπικές εκτιμήσεις δίνουν περίπου 12–20 βαθμούς στην Αθήνα και 12–17 στη Θεσσαλονίκη.

Στη Ρόδο παραμένει πιθανότητα πρόσκαιρων πρωινών βροχών, ενώ στο Ηράκλειο διαφαίνεται γενικά καλύτερη εικόνα.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι ενδέχεται να στραφούν σε βορειοδυτικούς, αλλά τα συγκεκριμένα μποφόρ ανά θαλάσσια ζώνη χρειάζονται επικαιροποίηση.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές στη Θεσσαλονίκη

Η Πέμπτη δείχνει ψυχρότερη στα ηπειρωτικά.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται περίπου από 10 έως 17 βαθμούς, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στη Θεσσαλονίκη περίπου από 9 έως 14 βαθμούς, με αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά ηπιότερες.

Για την ακριβή κατανομή των βροχών στην υπόλοιπη χώρα και τους ανέμους στα πελάγη δεν υπάρχει σήμερα επαρκώς επαληθευμένο αναλυτικό επίσημο δελτίο.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Λιγότερες βροχές, ψυχρότερα πρωινά

Η τάση δείχνει περιορισμό των φαινομένων και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι τοπικές εκτιμήσεις δίνουν περίπου 8–15 βαθμούς στην Αθήνα και 8–15 στη Θεσσαλονίκη.

Στα ορεινά και στο εσωτερικό της βόρειας χώρας οι ελάχιστες μπορεί να είναι χαμηλότερες.

Η πρόγνωση για τα νησιά και τη θάλασσα παραμένει λιγότερο ασφαλής και πρέπει να ανανεωθεί.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Σχετικά καλύτερη εικόνα, πιθανές μπόρες στην Αττική

Για το Σάββατο η μεσοπρόθεσμη τάση δίνει στην Αθήνα περίπου 8–15 βαθμούς, με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας.

Στη Θεσσαλονίκη διαφαίνεται περισσότερη ηλιοφάνεια, με περίπου 7–16 βαθμούς.

Επειδή πρόκειται για την πέμπτη ημέρα μετά τη σημερινή Δευτέρα, δεν μπορούν να παρουσιαστούν με ασφάλεια συγκεκριμένες χρωματικές προειδοποιήσεις ή ώρες καταιγίδων ανά περιφέρεια.

Προειδοποιήσεις για μετακινήσεις και θαλάσσια ταξίδια

Σε περιοχές με έντονες βροχές αποφεύγουμε να διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα, πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγειες διαβάσεις.

Δεν πλησιάζουμε εκτεθειμένες ακτές κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και παρακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.