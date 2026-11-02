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Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Με το μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου σήμερα στις 4:30 τα ξημερώματα. προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονταν και στο νησί της Σάμου.