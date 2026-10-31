Πινακίδα για το εμβόλιο γρίπης έξω από φαρμακείο της Αθήνας, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυξημένο ενδιαφέρον για τον αντιγριπικό εμβολιασμό καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες, με 500.000 δόσεις να έχουν χορηγηθεί ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου.

Τα φαρμακεία διαθέτουν επαρκή αποθέματα εμβολίων, τα οποία χορηγούνται στους πολίτες χωρίς ιατρική συνταγή με την επίδειξη του ΑΜΚΑ.

Οι ειδικοί συνιστούν τον έγκαιρο εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων, τονίζοντας ότι η ανοσία απαιτεί δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί πλήρως.

Παράλληλα, παρατηρείται περιορισμένη ανταπόκριση στον εμβολιασμό κατά της COVID-19, παρόλο που καταγράφεται αύξηση στις νοσοκομειακές εισαγωγές λόγω του ιού.

Η ταυτόχρονη κυκλοφορία των δύο ιών καθιστά αναγκαία την προστασία των ευπαθών ατόμων, με τα δύο εμβόλια να μπορούν να χορηγηθούν την ίδια ημέρα.

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Μεγαλύτερη κινητοποίηση των πολιτών για τον αντιγριπικό εμβολιασμό καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η αλλαγή του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να αυξάνουν το ενδιαφέρον για την προστασία από την εποχική γρίπη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλης Κατσαράκης, από την έναρξη της φετινής εμβολιαστικής περιόδου, στις 2 Οκτωβρίου, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 500.000 αντιγριπικοί εμβολιασμοί. Από αυτούς, οι 350.000 έγιναν χωρίς ιατρική συνταγή. Περισσότερο από το 90% των δόσεων χορηγείται μέσω των φαρμακείων, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν παρατηρούνται προβλήματα επάρκειας.

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Για τη φετινή περίοδο έχουν εισαχθεί συνολικά στη χώρα 3,64 εκατομμύρια δόσεις αντιγριπικών εμβολίων, με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει ήδη διοχετευθεί στα φαρμακεία.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται στα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται συνταγή γιατρού, τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους ανασφάλιστους. Διαφορετική είναι η διαδικασία για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο προορίζεται για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών και απαιτεί ιατρική συνταγογράφηση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα εάν ανήκουμε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση του εμβολίου για να αναπτυχθεί η απαραίτητη ανοσολογική προστασία.

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της γρίπης παρουσιάζει συνήθως αύξηση από τον Ιανουάριο, με την κορύφωσή της να καταγράφεται κατά κανόνα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια πότε θα ξεκινήσει το φετινό επιδημικό κύμα.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο μόλυνσης, μειώνει όμως τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφάνισης επιπλοκών.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη γρίπη

Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα. Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η θετικότητα παραμένει κάτω από το 10%, δηλαδή το όριο που χρησιμοποιείται ως επιδημικό κατώφλι για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας. Μάλιστα, καταγράφεται μικρή μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

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Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία, έναντι 52 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, δηλώθηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος.

Ποιες ομάδες πρέπει να κάνουν κατά προτεραιότητα το αντιγριπικό εμβόλιο

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται ιδιαίτερα σε όσους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσηση ή επιπλοκές από τη γρίπη.

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Στις ομάδες που πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό περιλαμβάνονται:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Βρέφη και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα, όπως αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, νεφροπάθειες και ανοσοκαταστολή.

Έγκυες, ανεξάρτητα από την εβδομάδα κύησης, λεχώνες και θηλάζουσες.

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

Όσοι φροντίζουν ή συγκατοικούν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Υγειονομικοί και εργαζόμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας.

Επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι και χοιροτρόφοι.

Μειωμένο το ενδιαφέρον για το εμβόλιο κατά της COVID-19 παρά τις περισσότερες εισαγωγές

Διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, καθώς η ανταπόκριση των πολιτών παραμένει περιορισμένη, την ώρα που οι νοσοκομειακές εισαγωγές παρουσιάζουν αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, η θετικότητα από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για τον SARS-CoV-2 στην επικράτεια εμφανίζει ανοδική τάση.

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Κατά την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν μία νέα διασωλήνωση και ένας νέος θάνατος.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η γρίπη και ο SARS-CoV-2 κυκλοφορούν παράλληλα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την εμβολιαστική κάλυψη των ευάλωτων ομάδων, καθώς η ταυτόχρονη μόλυνση από τους δύο ιούς μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας τους.

Μάλιστα, το εμβόλιο κατά της COVID-19 μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το αντιγριπικό, αρκεί να γίνει σε διαφορετικό σημείο του σώματος.

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Σε αντίθεση με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο διατίθεται και χορηγείται στα φαρμακεία, ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 πραγματοποιείται σε εμβολιαστικά κέντρα.

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Ο εποχικός εμβολιασμός κατά της COVID-19 συστήνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα, ανεξαρτήτως ηλικίας.