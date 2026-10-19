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Σε εξέλιξη τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα emvolio.gov.gr είναι διαθέσιμη για τον προγραμματισμό των ραντεβού, ενώ τα πρώτα ραντεβού έχουν ήδη οριστεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τον κορονοϊό, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, κατά την εβδομάδα από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, έναντι 80 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι και όσοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας παραμένουν πιο ευάλωτοι στην εκδήλωση σοβαρής νόσου.

Εμβολιασμός κατά της COVID-19: Ποιους αφορά η σύσταση για το 2026-2027

Για την περίοδο 2026-2027, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της COVID-19 σε άτομα που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης εξαιτίας της ηλικίας τους, υποκείμενων νοσημάτων ή άλλων παραγόντων.

Ειδικότερα, ο εμβολιασμός συνιστάται στις εξής ομάδες:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Άτομα ηλικίας από 6 μηνών έως 59 ετών που έχουν υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

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Άτομα με ανοσοκαταστολή.

Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Επαγγελματίες υγείας.

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Ποιοι χρειάζονται επιπλέον δόση του εμβολίου

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους πολίτες ηλικίας 75 ετών και άνω, καθώς και για τα άτομα με ανοσοκαταστολή.

Για τις συγκεκριμένες ομάδες συνιστάται μία επιπλέον δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου, με χρονικό διάστημα έξι μηνών από την προηγούμενη δόση.

Οι πολίτες που ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες προβλέπεται εμβολιασμός μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία προγραμματισμού του ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr.

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