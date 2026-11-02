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Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ξόδευαν τις δωρεές σε πολυτελή ταξίδια, ακριβά ξενοδοχεία και είδη πολυτελείας αντί να ενισχύσουν τις οικογένειες των παιδιών.

Η Ελληνική Αστυνομία κατέγραψε συνομιλίες όπου αποκαλύπτεται ο τρόπος ζωής του ζευγαριού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Συνολικά έξι άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή.

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Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που έρχονται στο φως και αποτυπώνουν τον πολυτελή τρόπο ζωής που φέρονται να απολάμβαναν τα μέλη του κυκλώματος πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά την εκμετάλλευση ερανικών δράσεων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, μέσω των οποίων, σύμφωνα με την έρευνα, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μόλις το 1 εκατομμύριο φέρεται να κατέληξε στις οικογένειες που είχαν πραγματικά ανάγκη.

Πολυτελή ταξίδια, διαμονές σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ακριβά εστιατόρια, κρουαζιέρες και αγορές από οίκους υψηλής μόδας, όπως ο Louis Vuitton, συνθέτουν την εικόνα της ζωής που φέρεται να ακολουθούσε το ζευγάρι που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Την ώρα που πολίτες προσέφεραν χρήματα με σκοπό να στηρίξουν οικογένειες που έδιναν μάχη για τη ζωή των παιδιών τους, οι δωρεές φέρονται να διοχετεύονταν σε προσωπικές απολαύσεις, όπως ακριβά αξεσουάρ, πούρα και σαμπάνιες.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία. Σε μία από αυτές, η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη επικοινωνεί με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου της Αθήνας, ζητώντας να της εξασφαλίσει την καλύτερη διαθέσιμη σουίτα.

Μάλιστα, επικαλείται το όνομα του συντρόφου της, ενώ όταν ενημερώνεται ότι η σουίτα που επιθυμεί δεν είναι διαθέσιμη, φέρεται να απαντά με χαρακτηριστική αλαζονεία: «Δείτε λίγο το όνομά μας, για να καταλάβετε ποιο δωμάτιο κλείνουμε πάντα».

Διαβάστε τον αποκαλυπτικό διάλογο:

Σύντροφος Φιρινίδη: Θέλω να κάνω μία κράτηση.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Για πότε;

Σύντροφος Φιρινίδη: Θέλω, θέλω ε μία Νοεμβρίου, δύο Νοεμβρίου, αναχώρηση τρεις.

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Υπάλληλος ξενοδοχείου: Είστε από κάποια εταιρεία, είστε ιδιώτης;

Σύντροφος Φιρινίδη: Είμαστε regular σε σας, δείτε λίγο Φιρινίδης.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Οκ, μισό λεπτάκι, δίκλινο θέλουμε; Δύο άτομα θα είστε;

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Σύντροφος Φιρινίδη: Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, την Ν….

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Μισό λεπτάκι λίγο να δω. Δώστε μου μισό λεπτό. Μ’ ακούτε;

Σύντροφος Φιρινίδη: Βεβαίως.

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Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ναι ε συγνώμη για την αναμονή, υπάρχει η Junior σουίτα διαθέσιμη.

Σύντροφος Φιρινίδη: Οκ.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ε είναι στα 410 ευρώ με το πρωινό συν 15 ο φόρος κλιματικής αλλαγής.

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Σύντροφος Φιρινίδη: Οκ, ναι το ξέρουμε αυτό σας λέω.

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Υπάλληλος ξενοδοχείου: Α ωραία.

Σύντροφος Φιρινίδη: Ερχόμαστε συνέχεια εκεί γι’ αυτό σας είπα να δείτε λίγο το όνομα μας, για να καταλάβετε ποιο δωμάτιο κλείνουμε πάντα.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ωραία.

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Σύντροφος Φιρινίδη: Φιρινίδης.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Ωραία.

Το ζευγάρι αναμένεται να βρεθεί ενώπιων του ανακριτή μέσα στην εβδομάδα με σκοπό να απολογηθεί για την υπόθεση. Μαζί με τους 2 εγκεφάλους του κυκλώματος, έχουν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα.