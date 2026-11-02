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Οι δράστες καθοδηγούν τα θύματα να τοποθετήσουν τα πολύτιμα μέταλλα σε δάση, από όπου στη συνέχεια οι ίδιοι οι απατεώνες τα παραλαμβάνουν παράνομα.

Ο χρηματοπιστωτικός φορέας Finans Norge καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τέτοιες επενδυτικές προτάσεις και να μην παραδίδουν περιουσιακά στοιχεία σε αγνώστους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι συνολικές απώλειες από απάτες στη χώρα ανήλθαν σε 962 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες το 2025, γεγονός που ώθησε τις τράπεζες να εντείνουν την ενημέρωση του κοινού.

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Μια ασυνήθιστη μέθοδο οικονομικής απάτης καταγράφεται στη Νορβηγία, όπου επιτήδειοι πείθουν πολίτες να αγοράσουν χρυσό και στη συνέχεια να τον αφήσουν σε δάση ή άλλα υπαίθρια σημεία, με την υπόσχεση ότι θα φυλαχθεί με ασφάλεια μέχρι να αυξηθεί η αξία του.

Σύμφωνα με τη Finans Norge, τον φορέα εκπροσώπησης του νορβηγικού χρηματοπιστωτικού κλάδου, αρκετοί τραπεζικοί πελάτες έχουν ήδη πέσει θύματα της συγκεκριμένης απάτης, χάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

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Οι δράστες παρουσιάζουν την αγορά χρυσού ως επενδυτική ευκαιρία και διαβεβαιώνουν τα υποψήφια θύματα ότι κάποιος άλλος θα αναλάβει τη φύλαξη των πολύτιμων μετάλλων μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για την πώλησή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, αντί να παραδώσουν τον χρυσό σε κάποιον που θα τον φυλάξει, τα θύματα καθοδηγούνται να τον αφήσουν σε συγκεκριμένα σημεία στη φύση, από όπου στη συνέχεια τον παραλαμβάνουν οι απατεώνες.

Όπως αναφέρει και η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten, η υπόσχεση επένδυσης και ασφαλούς φύλαξης αποτελεί το βασικό δέλεαρ της μεθόδου.

Πώς λειτουργεί η απάτη με τον χρυσό

Σύμφωνα με τη Finans Norge, τα περιστατικά αφορούν ανθρώπους που πείστηκαν να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά χρυσού, με την προοπτική να αποκομίσουν κέρδος από τη μελλοντική άνοδο της τιμής του.

Η διευθύντρια του τμήματος καταπολέμησης της απάτης του φορέα, Gry Nergård, δήλωσε στο Bloomberg ότι το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους καταγράφηκε την άνοιξη. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν υποθέσεις στο Όσλο και στις γύρω περιοχές, καθώς και στο Μπέργκεν, στη δυτική Νορβηγία.

Η μέθοδος εντάσσεται στις τρεις μορφές απάτης για τις οποίες οι νορβηγικές τράπεζες προειδοποιούν ειδικά αυτή την περίοδο.

Η Finans Norge καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν δέχονται προτάσεις για επενδύσεις σε χρυσό ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να παραδίδουν περιουσιακά στοιχεία σε αγνώστους ούτε να τα αφήνουν σε σημεία που τους υποδεικνύουν τρίτοι.

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Απάτες εκατομμυρίων στη Νορβηγία

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα οικονομικής εξαπάτησης στη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία της Finans Norge, οι απώλειες των τραπεζών και των πελατών τους από απάτες ανήλθαν συνολικά σε 962 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες το 2025.

Την ίδια χρονιά, οι τράπεζες κατάφεραν να αποτρέψουν απόπειρες απάτης συνολικής αξίας άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων κορωνών.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την έκταση του προβλήματος, αλλά και τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι.

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Εκστρατεία ενημέρωσης κατά της απάτης

Η Finans Norge και οι νορβηγικές τράπεζες εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού, με στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να αναγνωρίζουν ύποπτες επενδυτικές προτάσεις και να προστατεύουν τις αποταμιεύσεις τους.

Η βασική σύσταση είναι να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία κάθε πρόταση που συνδυάζει υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων με ασυνήθιστες διαδικασίες παράδοσης ή φύλαξης χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων. Ειδικά όταν κάποιος ζητά από τον ενδιαφερόμενο να αγοράσει χρυσό και να τον αφήσει σε απομονωμένο ή δημόσιο χώρο, αυτό αποτελεί σοβαρή προειδοποιητική ένδειξη.

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