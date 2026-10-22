Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αλυσίδα Pizza Fan βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ σε μη αποδοθέντα ΦΠΑ από το 2022.

Το σύστημα βασιζόταν σε ειδικό λογισμικό που κατέγραφε πληρωμένες παραγγελίες με μετρητά ως δωρεάν κεράσματα, αποκρύπτοντας έτσι σημαντικό μέρος των πωλήσεων.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 22 συλλήψεις στελεχών και συνεργατών, ενώ κατάσχεσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και πολυτελή οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν κρυφά αρχεία πωλήσεων και εξετάζονται καταγγελίες για πιέσεις προς τους κατόχους των καταστημάτων franchise για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.

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Η ερώτηση «με μετρητά ή κάρτα;» φέρεται να αποτελούσε την αφετηρία ενός μηχανισμού φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, παραγγελίες που οι πελάτες είχαν πληρώσει κανονικά καταχωρίζονταν στο ηλεκτρονικό σύστημα ως «κεράσματα». Με αυτόν τον τρόπο, οι αντίστοιχες εισπράξεις φέρεται να αποκρύπτονταν από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία στις τέσσερις πίτσες που εξοφλούνταν με μετρητά εμφανιζόταν ως δωρεάν προσφορά. Η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να επέτρεπε την απόκρυψη έως και του 25% των πωλήσεων που πραγματοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο.

Κεντρικό ρόλο στο σύστημα φέρεται να είχε το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο παρέμενε υπό τον έλεγχο της διοίκησης, παρότι το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της εταιρείας λειτουργούσε με το μοντέλο franchise.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα με τα «κεράσματα»

Η διαδικασία ξεκινούσε όταν ο πελάτης τηλεφωνούσε για να παραγγείλει και ενημέρωνε εάν θα πλήρωνε με κάρτα ή μετρητά. Στη συνέχεια, η παραγγελία προωθούνταν στο κατάστημα που εξυπηρετούσε την περιοχή του.

Όταν η πληρωμή γινόταν με μετρητά, υπήρχε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δυνατότητα να μη σταλεί κανονική φορολογική απόδειξη, αλλά δελτίο αποστολής. Παράλληλα, η παραγγελία καταχωριζόταν στο σύστημα ως «κέρασμα».

Έτσι, ενώ ο πελάτης κατέβαλλε ολόκληρο το ποσό, η συναλλαγή εμφανιζόταν σαν να είχε προσφερθεί δωρεάν. Η πώληση φέρεται να μην καταγραφόταν στον δηλωμένο τζίρο, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ.

Η πρακτική φέρεται να υποστηριζόταν από ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, ενσωματωμένο στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να συμμετείχαν στο σύστημα τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

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Τα ποσοστά για τα καταστήματα franchise και οι καταγγελίες για πιέσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διερευνώνται, στους συνεργάτες franchise φερόταν να παρουσιάζεται η δυνατότητα επιστροφής ποσοστού 20% επί των παραγγελιών που δεν συνοδεύονταν από κανονική απόδειξη.

Τα χρήματα από τις μη δηλωμένες εισπράξεις φέρεται να επιμερίζονταν, βάσει προκαθορισμένων ποσοστών, μεταξύ της διοίκησης και των διαχειριστών των καταστημάτων.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μέρος των χρημάτων παραδιδόταν σε μετρητά, κατά τη διάρκεια συναντήσεων που φέρονται να πραγματοποιούνταν περίπου κάθε δύο μήνες. Οι συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λάμβαναν χώρα σε ειδικό χώρο καταστήματος σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

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Παράλληλα, διερευνώνται καταγγελίες ότι ορισμένοι συνεργάτες δέχονταν πιέσεις για να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική, με την απειλή ότι θα έχαναν το δικαίωμα λειτουργίας καταστήματος με το εμπορικό σήμα της αλυσίδας.

Οι δοκιμαστικές παραγγελίες και τα αρχεία που εξετάζονται

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν ελέγχους και δοκιμαστικές παραγγελίες, καταγράφοντας τη διαδικασία σε βίντεο. Σύμφωνα με τα ευρήματα που περιγράφονται, παραγγελίες οι οποίες εμφανίζονταν ως «κεράσματα» και πληρώνονταν με μετρητά δεν συνοδεύονταν από φορολογικό παραστατικό.

Στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών της εταιρείας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν, επίσης, ηλεκτρονικά αρχεία που φέρεται να περιείχαν παράλληλη καταγραφή των πραγματικών πωλήσεων. Το υλικό εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και θεωρείται κρίσιμο για τον προσδιορισμό της έκτασης της υπόθεσης.

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Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και η περίπτωση πελάτη που επικοινώνησε εκ νέου με την εταιρεία για να διαμαρτυρηθεί, καθώς είχε παραλάβει και πληρώσει την παραγγελία του χωρίς να λάβει απόδειξη.

22 συλλήψεις και κατασχέσεις μετρητών και πολυτελών αυτοκινήτων

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί και επεκτάθηκε από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας σε καταστήματα της αλυσίδας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Οι συλλήψεις ανήλθαν σε 22, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο διαχειριστών 91 καταστημάτων franchise. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, στελέχη της διοίκησης, λογιστές, προγραμματιστής και υπεύθυνοι καταστημάτων.

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Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Από το συνολικό ποσό, περισσότερα από 1,1 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν σε κρυφό δωμάτιο πίσω από ντουλάπα, στην κατοικία του ιδιοκτήτη στην Εκάλη.

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Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία και διήρκεσε αρκετούς μήνες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την υπόθεση ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημία από τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.