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Μία σημαντική υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, με λεία που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να εξαπατήσουν χρησιμοποιώντας ένα προσχεδιασμένο σενάριο.

Η δράση τους ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα από άγνωστο συνεργό, ο οποίος προειδοποίησε τη γυναίκα ότι επίδοξοι ληστές επρόκειτο να εισβάλουν στο σπίτι της. Λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερη κλήση από άλλο μέλος της ομάδας, που παρουσιάστηκε ως αστυνομικός. Επικαλούμενος υποτιθέμενη επιχείρηση των αρχών για την αποτροπή της ληστείας, την έπεισε να τοποθετήσει σε μία σακούλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε στην κατοχή της, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

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Η γυναίκα, πιστεύοντας όσα της έλεγε ο υποτιθέμενος αστυνομικός, πέταξε τη σακούλα από το μπαλκόνι, θεωρώντας ότι τα αντικείμενα θα λειτουργούσαν ως δόλωμα για την παγίδευση των υποτιθέμενων ληστών. Ωστόσο, στο σημείο βρισκόταν συνεργός του κυκλώματος, μία γυναίκα, η οποία παρέλαβε τη σακούλα και απομακρύνθηκε.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε δύο συλλήψεις

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και ακολουθώντας τη σχετική έρευνα, οι αστυνομικοί της Άρτας κατάφεραν να εντοπίσουν τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην απάτη. Το μεσημέρι της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε κατοικία σε περιοχή της Άρτας, όπου διαμένουν οι δύο κατηγορούμενοι, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Κατά την έρευνα στο σπίτι των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης αντικείμενα και ουσίες που οδήγησαν σε επιπλέον κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 79 ναρκωτικά χάπια, μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 330 ευρώ σε μετρητά.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα και να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί του κυκλώματος.