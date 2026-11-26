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Στα χέρια των στελεχών της Ασφάλειας Πειραιά είναι ένας «μαϊμού» λογιστής, 41 ετών, ο οποίος φέρεται μαζί με ασύλληπτους συνεργούς του να εξαπατούσαν πολίτες και να τους άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί από την έρευνά τους διαπίστωσαν ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εντόπιζαν τα ηλικιωμένα άτομα που κινούνταν πεζοί και προσποιούμενα τους λογιστές, έπειθαν τα θύματά τους να τα ακολουθήσουν, με το πρόσχημα της εκκαθάρισης οικονομικής εκκρεμότητας στενού συγγενικού τους προσώπου.

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Στη συνέχεια, αφού επιβίβαζαν τα θύματα σε όχημα της συμμορίας, πήγαιναν μαζί τους στα σπίτια τους, απ’ όπου τους άρπαζαν ό,τι πολύτιμο μπορούσαν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάπραξη των κλοπών και των απατών, τα μέλη της συμμορίας φορούσαν γυαλικά και καπέλα για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ χρησιμοποιούσαν και «επιχειρησιακά» οχήματα.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι σε μία περίπτωση ο 41χρονος χρησιμοποίησε σωματική βία για να διατηρήσει τα κλοπιμαία, ρίχνοντας στο έδαφος την ηλικιωμένη παθούσα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που είχε χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ,

πλήθος τιμαλφών και ρολογιών,

3- κινητά τηλέφωνα,

3- ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας και

«επιχειρησιακό» όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για την ανάπτυξη των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών και απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ.