Πλαστά έργα τέχνης: Αναμένεται διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 49χρονο Αρχιμανδρίτη

Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης

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Στον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του υποχρεώθηκε ο 44χρονος που απολογήθηκε για την υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε γνώση της πλαστότητας των έργων, υποστηρίζοντας ότι τα απέκτησε μέσω τρίτου προσώπου και πως δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για πλαστά έργα.

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Οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά στην κατάσχεση 35 πλαστών έργων τέχνης, τα οποία αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 44χρονος στους Αμπελοκήπους και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην οποία περιλαμβάνεται και 49χρονος, ο οποίος φέρεται να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στην Τάμπα της Φλόριντα.

Το πρωί του Σαββάτου (21/11), αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι», όπου επρόκειτο να παραδώσει έξι πίνακες που αποδίδονταν στον Μπουζιάνη, έναντι 5.150 ευρώ.

Ο συλληφθείς φέρεται να δήλωσε ότι ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου, τον οποίο γνώριζε από το 2014 και από τον οποίο είχε παραλάβει τα έργα.

Πηγή: dikastiko.gr

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