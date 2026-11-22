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Πλαστά έργα του σημαντικού εξπρεσιονιστή ζωγράφου, Γιώργου Μπουζιάνη, επιχείρησαν να πωλήσουν ως γνήσια, μέσω ιστοσελίδας αναφέροντας ότι έχουν και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η καταγγελία έγινε στις 7 Οκτωβρίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άμεσα ξεκίνησε η έρευνα από τα στελέχη της Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Αγαθών.

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Το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικοί εντόπισαν έξω από τον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» τον 44χρονο, ο οποίος είχε μαζί του έξι δήθεν έργα του γνωστού ζωγράφου, τα οποία θα πωλούσε προς 5.150 ευρώ.

Ο συλληφθείς ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι ένας 49χρονος, τον οποίο γνωρίζει εδώ και δώδεκα χρόνια. Ο 49χρονος ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνος –κατά τα λεγόμενα του συλληφθέντος- του έδωσε οδηγίες να παραλάβει τα έργα από το σπίτι του και να τα παραδώσει στον αγοραστή.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν:

* Τριάντα πέντε (35) έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

* Το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750 €).

* Ενενήντα επτά (97) χρυσές λίρες..

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* Τέσσερα (4) χρυσά γαλλικά νομίσματα.

* Δύο (2) πολύτιμοι λίθοι.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, τα κατασχεθέντα έργα εξετάσθηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό με εμπειρία σε θέματα εκτίμησης και ασφάλισης έργων τέχνης, η οποία γνωμάτευσε ότι το σύνολό τους αποτελείται από πλαστά έργα τέχνης, τα οποία αποτελούν απομιμήσεις έργων γνωστών δημιουργών και δεν είναι αυθεντικά.

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Η ίδια εκτίμησε ότι η συνολική αξία των κατασχεθέντων έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα ανερχόταν κατά προσέγγιση στο ποσό του 1.700.000 ευρώ.