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Ο οίκος Sotheby's θα δημοπρατήσει δώδεκα έργα της συλλογής στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία τους να ανέρχεται στα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Ανάμεσα στα προς πώληση έργα ξεχωρίζει ο πίνακας του Βίνσεντ βαν Γκογκ με τίτλο «Ανθισμένες καστανιές», καθώς και ο «Αρλεκίνος» του Πολ Σεζάν.

Τη συλλογή δημιούργησαν ο Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ και η σύζυγός του, Νέλι Αριέτα, ενώ η απόφαση για τη δημοπρασία ελήφθη από τους κληρονόμους τους μετά τον θάνατο των ιδιοκτητών.

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Για περισσότερο από μισό αιώνα, η συλλογή της οικογένειας Μπλακιέρ-Αριέτα στην Αργεντινή παρέμενε ένα από τα μεγάλα μυστήρια στον κόσμο της τέχνης, αποκτώντας με τα χρόνια μία φήμη σχεδόν θρυλική.

Ήταν γνωστό ότι «έκρυβε» εξαιρετικά έργα του ιμπρεσιονισμού και του μεταϊμπρεσιονισμού. Ελάχιστοι, όμως, γνώριζαν την πραγματική έκταση και ποιότητά της.

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Τώρα, ένα μέρος αυτού του κρυμμένου θησαυρού έρχεται για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες στο προσκήνιο.

Δώδεκα έργα θα δημοπρατηθούν από τον Sotheby’s στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με τη συνολική εκτίμηση να αγγίζει τα 450 εκατ. δολάρια. Ανάμεσά τους βρίσκονται πίνακες των Βίνσεντ βαν Γκογκ, Πολ Σεζάν, Κλοντ Μονέ, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, Καμίλ Πισαρό και Εντγκάρ Ντεγκά.

«Ήταν μία από εκείνες τις σπουδαίες συλλογές που είχαν αποκτήσει θρυλική, σχεδόν μυθική υπόσταση», ανέφερε η Helena Newman, πρόεδρος του Sotheby’s Europe, χαρακτηρίζοντάς την ένα «μικρό Musée d’Orsay». Ο Philip Hook, πρώην ανώτερο στέλεχος του οίκου, θυμάται ότι για χρόνια η συλλογή γεννούσε τα ίδια ερωτήματα: Τι ακριβώς περιλάμβανε; Και πόσο σημαντικά ήταν τα έργα που έκρυβε;

Ένας Βαν Γκογκ από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του

Στην κορυφή της δημοπρασίας βρίσκεται το «Châtaigniers en fleurs» («Ανθισμένες καστανιές») του Βίνσεντ βαν Γκογκ, με εκτίμηση που φτάνει τα 180 εκατ. δολάρια.

Ο ζωγράφος το φιλοτέχνησε το 1890 στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, λίγο μετά την αναχώρησή του από το ψυχιατρικό ίδρυμα του Σεν-Ρεμί-ντε-Προβάνς και μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Παρά την εύθραυστη ψυχική κατάσταση του δημιουργού του, ο πίνακας ξεχωρίζει για τη φωτεινότητα και την εντυπωσιακή ζωντάνια της παλέτας του.

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Ελάχιστα έργα της τελευταίας αυτής περιόδου του παραμένουν σήμερα σε ιδιωτικές συλλογές. Εάν ο πίνακας φτάσει την εκτίμηση πώλησης, θα ξεπεράσει το σημερινό ρεκόρ του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία: τα 117 εκατ. δολάρια που καταβλήθηκαν το 2022 για το «Verger avec cyprès».

Ο «Αρλεκίνος» που εξαφανίστηκε για 50 χρόνια

Το δεύτερο highlight της συλλογής είναι ο «Arlequin» («Αρλεκίνος») του Πολ Σεζάν, με εκτιμώμενη αξία περίπου 120 εκατ. δολαρίων.

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Φωτογραφίες Reuters

Ανήκει σε μια ομάδα τεσσάρων έργων με θέμα τον Αρλεκίνο και είναι το μοναδικό που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή. Τα άλλα τρία έχουν περάσει σε μουσεία.

Πριν φτάσει στην Αργεντινή, ο πίνακας είχε μια εντυπωσιακή διαδρομή. Πέρασε από τους σημαντικότερους εμπόρους τέχνης του 20ού αιώνα, ανάμεσά τους οι Αμπρουάζ Βολάρ, Πολ Ντιράν-Ρουέλ και Πολ Ρόζενμπεργκ, ενώ παρουσιάστηκε σε μεγάλες εκθέσεις στο MoMA της Νέας Υόρκης, στην Tate του Λονδίνου και στο Art Institute of Chicago. Το 1975 ο πίνακας πέρασε στη συλλογή της οικογένειας Μπλακιέρ-Αριέτα και έκτοτε παρέμενε μακριά από τη δημόσια θέα.

Η οικογένεια πίσω από τη συλλογή

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Τη συλλογή δημιούργησαν ο Αργεντινός επιχειρηματίας Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ και η σύζυγός του, Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέρ, δραστήρια προστάτιδα των τεχνών με στενούς δεσμούς με μεγάλα μουσεία. Απέκτησαν πολλά από τα σημαντικότερα έργα τους στο Λονδίνο, κυρίως μέσω της ιστορικής Lefevre Gallery.

Η ιστορία της οικογένειας ωστόσο, έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Ο Κάρλος Πέδρο Μπλακιέρ, επί δεκαετίες επικεφαλής της μεγάλης εταιρείας ζάχαρης Ledesma, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για φερόμενη εμπλοκή σε παράνομες κρατήσεις εργαζομένων και ακτιβιστών στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας της Αργεντινής. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δεν καταδικάστηκε.

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Μετά τον θάνατο της Νέλι το 2020 και του Κάρλος το 2023, τα παιδιά τους αποφάσισαν να αποχωριστούν δώδεκα από τα έργα που οι γονείς τους είχαν συγκεντρώσει επί δεκαετίες.

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Με πληροφορίες από Reuters, Artnews

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