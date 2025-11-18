Ο φημισμένος οίκος δημοπρασιών Sotheby’s της Νέας Υόρκης πρόκειται να βγάλει σε δημοπρασία ένα από τα πιο ανεκτίμητα και ιδιαίτερα αντικείμενα που έχει στην κατοχή του, μια τουαλέτα από μασίφ χρυσό.

Η χρυσή αυτή τουαλέτα του Sotheby’s που έχει και όνομα, λέγεται «Αμέρικα», είναι 18 καρατιών, αποτελεί δημιουργία του καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν και θα βγει σε δημοπρασία. Το πόσο όμως για το οποίο θα διατεθεί είναι αδιανόητο.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας είναι πραγματικά σοκαριστική αφού ξεκινά από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο τέχνης βάρους 100 κιλών παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ το 2016, όπου προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση προσελκύοντας περίπου 100.000 επισκέπτες, και αργότερα έγινε διάσημο όταν μια άλλη εκδοχή του εκλάπη από το Ανάκτορο Μπλένχαϊμ το 2019.

Ο οίκος Sotheby’s στη Νέα Υόρκη θα πουλήσει το έργο, το οποίο βρίσκεται σε κάποιον ιδιώτη από τις 18 Νοεμβρίου 2017. Μάλιστα αυτή βρισκόταν σε κοινή θέα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν ο οίκος δημοπρασιών το εγκατέστησε στο μπάνιο του τέταρτου ορόφου των ολοκαίνουργιων κεντρικών γραφείων του για 10 ημέρες πριν από την πώληση.