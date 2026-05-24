Ένας απατεώνας που επιχείρησε να πουλήσει ψεύτικα αρχαία αγάλματα στον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s αποκαλύφθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι τα συνοδευτικά έγγραφα που παρουσίασε είχαν δημιουργηθεί με μεθόδους εκτύπωσης οι οποίες εμφανίστηκαν 25 χρόνια αργότερα από την ημερομηνία που ανέγραφαν, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Ο 46χρονος Άντριου Κρόουλι από το Λόνγκγουελ Γκριν του Γκλόστερσαϊρ ζήτησε από τον οίκο δημοπρασιών να εκτιμήσει τρεις κυκλαδικές φιγούρες και ένα ανατολιακό ειδώλιο «stargazer», τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχε κληρονομήσει από τον παππού του, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν την Παρασκευή στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι, εάν τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, η συνολική αξία τους θα έφτανε περίπου τις 680.000 λίρες, με βάση προηγούμενες πωλήσεις παρόμοιων αρχαιοτήτων.

Ωστόσο, ο δικαστής Ρίμερ επισήμανε ότι η εκτίμηση αυτή βασιζόταν σε αρκετές υποθέσεις και τελικά μείωσε την αξία στις 340.000 λίρες.

Ο Κρόουλι είχε παρουσιάσει πλαστά τιμολόγια για τα αγάλματα, τα οποία υποτίθεται ότι είχαν συνταχθεί το 1976 με γραφομηχανή, πάνω σε χαρτί με ανάγλυφο λογότυπο εμπόρου αρχαιοτήτων και γραμματόσημο εννέα πενών.

Η απάτη, όμως, αποκαλύφθηκε όταν εγκληματολογικά εργαστήρια διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα είχαν παραχθεί με τεχνικές εκτύπωσης που αναπτύχθηκαν το 2001. Παράλληλα, ειδικοί του Sotheby’s εντόπισαν και ορθογραφικά λάθη, ακόμη και στον τίτλο του προμηθευτή.

Επιβάλλοντας στον Κρόουλι ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, ο δικαστής ανέφερε: «Ήταν μια πρόχειρη απόπειρα, καθώς οι άνθρωποι του Sotheby’s κατάλαβαν αρκετά νωρίς ότι τα έγγραφα ήταν πλαστά».

Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε πράγματι κληρονομήσει τα αγάλματα από τον παππού του και ότι δεν πίστευε ποτέ πως τα ίδια τα αντικείμενα ήταν απομιμήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κυκλαδικά ειδώλια είχαν ύψος περίπου 30 εκατοστά και ζύγιζαν γύρω στο ένα κιλό το καθένα.

Τα αυθεντικά κυκλαδικά ειδώλια κατασκευάζονταν στις Κυκλάδες κατά την Εποχή του Χαλκού, περίπου πριν από 3.000 χρόνια. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε ο δικαστής, «η παρανομία και η δόλια συμπεριφορά στην υπόθεση αυτή σχετίζονται αποκλειστικά με τα συνοδευτικά έγγραφα».

Ο Κρόουλι είχε ήδη παραδεχθεί ότι υπέβαλε ψευδή στοιχεία στον οίκο Sotheby’s με σκοπό οικονομικό όφελος, κατά το διάστημα από τις 4 Νοεμβρίου 2022 έως τις 27 Ιουλίου 2023.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε να εκτελέσει 200 ώρες κοινωφελούς εργασίας και να καταβάλει δικαστικά έξοδα ύψους 1.630 λιρών μέσα σε τρεις μήνες.

Ο ντετέκτιβ Ρέι Σουάν, που ηγήθηκε της έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ειδικών της αγοράς τέχνης στην προστασία της αξιοπιστίας της αγοράς του Λονδίνου.

«Το προσωπικό του Sotheby’s ενήργησε υπεύθυνα και άμεσα εκφράζοντας τις ανησυχίες του, ενώ η συνεργασία τους ήταν καθοριστική για να αποτραπεί μια σημαντική απάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών εξήρε επίσης την «εξαιρετικά προσεκτική και άρτια εκτελεσμένη έρευνα» της αστυνομίας, η οποία, όπως σημείωσε, απέτρεψε την είσοδο πλαστών αντικειμένων στην αγορά τέχνης.

Mε πληροφορίες από Guardian