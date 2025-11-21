Έργο της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη κι έγινε ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που πωλήθηκε ποτέ, επαληθεύοντας πλήρως τις προβλέψεις.

Το έργο «El sueño (La cama)» -Το Όνειρο (Το Κρεβάτι) κατέρριψε το ρεκόρ της Αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο’ Κιφ το έργο της οποίας «Jimson Weed/White Flower No. 1» είχε πωληθεί το 2014, επίσης σε δημοπρασία του Sotheby’s, στην τιμή των 44,4 εκατ. δολαρίων.

Η υψηλότερη τιμή που είχε δοθεί σε δημοπρασία για έργο της Κάλο ήταν 34,9 εκατομμύρια δολάρια, το 2021 για το «Diego and I», που απεικονίζει την ίδια και τον σύζυγό της, Ντιέγκο Ριβέρα, αν και πίνακες της έχουν πωληθεί ιδιωτικά σε υψηλότερες τιμές.

Το όνομα του αγοραστή, ο οποίος απέκτησε το έργο -όπως και του προηγούμενου ιδιώτη συλλέκτη- δεν αποκαλύφθηκαν, ως είθισται, από τον οίκο.

Φιλοτεχνημένο το 1940, το έργο απεικονίζει τη Φρίντα να κοιμάται τυλιγμένη με κισσό σε ένα κρεβάτι που επιπλέει στα σύννεφα, ενώ στον θόλο βρίσκεται ένας σκελετός με δυναμίτη που κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια. Ο πίνακας είναι μία έκρηξη συμβολισμών, ωστόσο σύμφωνα με τον Sotheby’s, στον «ουρανό» του κρεβατιού της Φρίντα βρισκόταν όντως έναν σκελετός κατασκευασμένος από παπιέ μασέ.

Πρόκειται για εικόνα «πολύ προσωπική», στην οποία η ζωγράφος «αναμιγνύει φολκλόρ μοτίβα της μεξικανικής κουλτούρας με τον ευρωπαϊκό σουρεαλισμό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Άννα Ντι Στάζι, ειδική για τη λατινοαμερικάνικη τέχνη στον οίκο Sotheby’s.

Η θρυλική Μεξικανή δημιουργός, που πέθανε το 1954 σε ηλικία 47 ετών, «δεν συμφωνούσε καθόλου» με το γεγονός ότι κριτικοί την είχαν κατατάξει στο σουρεαλιστικό κίνημα, σημείωσε ακόμη η ειδικός. Αλλά «με αυτή την εκπληκτική εικονογραφία, έμοιαζε προσήκον να συμπεριληφθεί» στο ρεύμα αυτό, πρόσθεσε. «Ποτέ δεν ζωγραφίζω όνειρα, ζωγραφίζω τη δική μου πραγματικότητα», είχε πει κάποτε η Μεξικανή ζωγράφος.

Η Φρίντα δημιούργησε τον πίνακα σε μια ταραγμένη περίοδο: ο πρώην εραστής της, Λέον Τρότσκι, είχε μόλις δολοφονηθεί και η ίδια βρισκόταν εν μέσω διαζυγίου από τον Ντιέγκο Ριβέρα, με τον οποίο αργότερα ξαναπαντρεύτηκε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian, Artnews