Μετά τα μεγαλειώδη εγκαίνια, παρουσία ξένων ηγετών και υψηλών καλεσμένων, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου που είναι αφιερωμένο σε έναν και μόνο πολιτισμό, κλήθηκε να περάσει το πρώτο μεγάλο crash test.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Artnews, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι έμειναν εκτός μουσείου. Τα στιγμιότυπα απεικονίζουν τι συνέβη λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας, όταν εκδόθηκαν περισσότερα από 27.000 εισιτήρια, αριθμός πολύ υψηλότερος σε σχέση με το ημερήσιο όριο των 20.000 ατόμων που μπορεί να δεχθεί το μουσείο με ασφάλεια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του μουσείου, Ahmed Ghoneim.

Advertisement

Advertisement

The Grand Egyptian Museum today 🇪🇬 pic.twitter.com/dZoV6B16Fk — Monica Hanna (@monznomad) November 7, 2025

Σε τηλεοπτική του δήλωση την περασμένη Παρασκευή, ο κ. Ghoneim παραδέχτηκε ότι το GEM αντιμετωπίζει προκλήσεις, δηλώνοντας ότι θα επανεξεταστούν ορισμένες από τις πολιτικές του.

Προς το παρόν, οι πωλήσεις εισιτηρίων γίνονται μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και φυσικά σημεία- εκδοτήρια στο Κάιρο, ωστόσο, από τον επόμενο μήνα οι κρατήσεις θα γίνονται μόνο online, όπως δήλωσε ο Ghoneim. Η διοίκηση, πρόσθεσε, δυσκολεύεται να εκτιμήσει με ακρίβεια τον αριθμό των επισκεπτών, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις: άλλοι περιηγούνται για λίγο στις αίθουσες, ενώ άλλοι παραμένουν για ολόκληρη την ημέρα.

Διαμαρτυρίες για προνομιακή διαχείριση των ξένων έναντι των Αιγυπτίων επισκεπτών

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, την εβδομάδα που ακολούθησε μετά από εκείνη τη χαοτική Παρασκευή, χιλιάδες Αιγύπτιοι ανάρτησαν οργισμένα μηνύματα στα social media, λέγοντας ότι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ κυκλοφόρησαν ευρέως ισχυρισμοί ότι το 80% των εισιτηρίων διατίθεται σε ξένους και μόλις το 20% σε Αιγυπτίους. Ο Ahmed Ghoneim διέψευσε την αναλογία 80-20, χαρακτηρίζοντάς την «φήμη».

Advertisement

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του μουσείου, ένα συγκεκριμένο ποσοστό εισιτηρίων κάθε ημέρας θα κατανέμεται ξεχωριστά σε Αιγυπτίους και σε ξένους επισκέπτες –μια αναλογία σχεδιασμένη να ρυθμίζει τη ροή των επισκεπτών και να εξισορροπεί τη συμμετοχή ντόπιων και τουριστών στις περιόδους υψηλής ζήτησης. Η αναλογία, πρόσθεσε, θα μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή, αλλά «δεν θα υπερβαίνει ποτέ το 60-40» προς καμία πλευρά.

Την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τον κ. Ghoneim, το μουσείο υποδέχθηκε 15.200 επισκέπτες, εκ των οποίων το 56% ήταν Αιγύπτιοι· αριθμοί που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι οι ντόπιοι εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα και πως η πολιτική δεν στοχεύει στον αποκλεισμό τους.

Ρεπορτάζ της εφημερίδας The National, αναφέρει ωστόσο ότι η ένταση δεν κόπασε. Ο βουλευτής Freddie El Bayady, υπέβαλε επίσημο αίτημα για κατάργηση της ποσόστωσης, χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και αντισυνταγματική. Υποστήριξε ότι το μέτρο στερεί από τους Αιγυπτίους ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική τους κληρονομιά. «Πώς γίνεται ο πολίτης αυτής της χώρας να μη βρίσκει θέση, την ώρα που ένας ξένος μπορεί να εισέρχεται ελεύθερα;» έγραψε, τονίζοντας ότι το αιγυπτιακό Σύνταγμα απαγορεύει τις διακρίσεις στην πρόσβαση σε δημόσιους χώρους.

«Σε κανένα μουσείο στον κόσμο», πρόσθεσε, «δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα».

Advertisement

Το GEM, το κόστος του οποίου ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, κατατάσσεται πλέον μεταξύ των μεγαλύτερων μουσείων στον κόσμο. Το επιβλητικό κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τις Πυραμίδες της Γκίζα, εκτείνεται σε 500.000 τετραγωνικά μέτρα και στεγάζει περί τα 100.000 αρχαιολογικά ευρήματα, που διατρέχουν 7.000 χρόνια ιστορίας.

Το «πετράδι του στέμματος» είναι αναμφίβολα η πλήρης συλλογή του Τουταγχαμών. Τα 5.398 τεχνουργήματα από τον ταφικό θάλαμο του 13ου φαραώ της 18ης Δυναστείας, που βασίλευσε μεταξύ 1332 και 1323 π.Χ., εκτίθενται πρώτη φορά στο σύνολο τους από το 1922, οπότε και ήρθαν στις φως από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ στην Κοιλάδα των Βασιλέων.

Με πληροφορίες από Artnews, The National

Advertisement