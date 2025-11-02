Εγκαίνια είχε χθες (1/11) στην Αίγυπτο το μεγαλύτερο πλέον μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό, με μια εντυπωσιακή τελετή στην οποία παρευρέθηκαν μεγάλες προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο.
Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, χτισμένο σε μια εγκατάσταση αξίας 1 δισ. δολαρίων, στεγάζει μια ανεπανάληπτη συλλογή από τη μακραίωνη ιστορία της Αιγύπτου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Λίγο έξω από το Κάιρο, σε μικρή απόσταση από τις θρυλικές πυραμίδες, το εντυπωσιακό συγκρότημα φιλοξενεί περίπου 100.000 εκθέματα και εκτείνεται σε έκταση αντίστοιχη με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου, αποτελώντας ένα θαύμα αρχιτεκτονικής και πολιτισμού.
Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και «γαλαζοαίματοι» ανάμεσα στους καλεσμένους
Συνολικά, 79 επίσημες αντιπροσωπείες συμμετείχαν στην εκδήλωση, εκ των οποίων 39 είχαν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, βασίλισσες και αρχηγούς κρατών, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του Μουσείου και τη θέση της Αιγύπτου ως «Κοιτίδας του Πολιτισμού».
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Δανία, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη.
Το «παρών» επίσης έδωσαν η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας.
Την τελετή πλαισίωσαν επίσης ανώτατοι υπουργοί και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Σρι Λάνκα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική.
Επιπλέον, όπως αναφέρουν τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, στην τελετή συμμετείχαν και πρόεδροι χωρών όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Αρμενία, η Κροατία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκάνα, η Ερυθραία, η Σομαλία, η Παλαιστίνη και το Τζιμπουτί, καθώς και ο πρόεδρος του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας.
Η ελληνική παρουσία
Μεταξύ των ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο που παρευρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε μαζί με τους ομολόγους του από την Ουγγαρία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Λουξεμβούργο και την Ουγκάντα.
Το φαντασμαγορικό σόου
Ένα υπερθέαμα με πυροτεχνήματα και drones πλαισίωσε την λαμπερή τελετή των εγκαινίων του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου.
Drones έδειξαν ένα γιγάντιο άγαλμα του Φαραώ Ραμσή Β’ καθώς μεταφερόταν στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στο Κάιρο της Αιγύπτου ενώ απεικόνισαν θεούς και πυραμίδες καθηλώνοντας τους παρευρισκόμενους.