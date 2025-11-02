Εγκαίνια είχε χθες (1/11) στην Αίγυπτο το μεγαλύτερο πλέον μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό, με μια εντυπωσιακή τελετή στην οποία παρευρέθηκαν μεγάλες προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, χτισμένο σε μια εγκατάσταση αξίας 1 δισ. δολαρίων, στεγάζει μια ανεπανάληπτη συλλογή από τη μακραίωνη ιστορία της Αιγύπτου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Φαντασμαγορικά εγκαίνια με επίσημους καλεσμένους και κατοίκους της Αιγύπτου

Λίγο έξω από το Κάιρο, σε μικρή απόσταση από τις θρυλικές πυραμίδες, το εντυπωσιακό συγκρότημα φιλοξενεί περίπου 100.000 εκθέματα και εκτείνεται σε έκταση αντίστοιχη με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου, αποτελώντας ένα θαύμα αρχιτεκτονικής και πολιτισμού.

Watch live: Egypt unveils Grand Egyptian Museum dedicated to its ancient civilization

➡️ https://t.co/7hl0O7JJEn pic.twitter.com/ljHQOgPArE November 1, 2025

Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και «γαλαζοαίματοι» ανάμεσα στους καλεσμένους

Συνολικά, 79 επίσημες αντιπροσωπείες συμμετείχαν στην εκδήλωση, εκ των οποίων 39 είχαν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, βασίλισσες και αρχηγούς κρατών, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του Μουσείου και τη θέση της Αιγύπτου ως «Κοιτίδας του Πολιτισμού».

The #GrandEgyptianMuseum opens its doors to the world.



First, a heartfelt salute to H.E. President Abdel Fattah El-Sisi, whose vision & leadership brought this magnificent dream to life. pic.twitter.com/M87nL8UbSb — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) November 2, 2025

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Δανία, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην τελετή εγκαινίων Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην τελετή εγκαινίων Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην τελετή εγκαινίων

Το «παρών» επίσης έδωσαν η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας.

Την τελετή πλαισίωσαν επίσης ανώτατοι υπουργοί και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Σρι Λάνκα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική.

Located on the doorstep of Cairo's famed Giza Pyramids, the world's largest archaelogical museum is officially opening. Packed with over 50,000 artefacts covering seven millennia of ancient Egyptian civilization.https://t.co/0ogADVKq8j pic.twitter.com/2FxHIB605p — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Επιπλέον, όπως αναφέρουν τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, στην τελετή συμμετείχαν και πρόεδροι χωρών όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Αρμενία, η Κροατία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκάνα, η Ερυθραία, η Σομαλία, η Παλαιστίνη και το Τζιμπουτί, καθώς και ο πρόεδρος του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας.

Η ελληνική παρουσία

Μεταξύ των ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο που παρευρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη Ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε μαζί με τους ομολόγους του από την Ουγγαρία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Λουξεμβούργο και την Ουγκάντα.

Το φαντασμαγορικό σόου

NOW – International orchestras participate virtually for the opening ceremony of the Grand Egyptian Museum in Cairo which will house over 100,000 artifacts from pre-dynastic to Greco-Roman Egypt. pic.twitter.com/F8W9VO4z9O
November 1, 2025

Ένα υπερθέαμα με πυροτεχνήματα και drones πλαισίωσε την λαμπερή τελετή των εγκαινίων του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου.

Εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα Drones αναπαριστούν φαραωνικά στοιχεία Drones αναπαριστούν τη μούμια του Τουταγχαμών Drones αναπαριστούν τη μούμια του Τουταγχαμών Drones αναπαριστούν τη μούμια του Τουταγχαμών Drones αναπαριστούν φαραωνικά στοιχεία

Drones έδειξαν ένα γιγάντιο άγαλμα του Φαραώ Ραμσή Β’ καθώς μεταφερόταν στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στο Κάιρο της Αιγύπτου ενώ απεικόνισαν θεούς και πυραμίδες καθηλώνοντας τους παρευρισκόμενους.

Advertisement