Διατρέχει 7.000 χρόνια ιστορίας, από την προϊστορικούς χρόνους έως το τέλος της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου και είναι το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου αφιερωμένο σε έναν και μόνο πολιτισμό.

Μετά από εργασίες δεκαετιών, αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και υπερβάσεις προϋπολογισμού, το φαραωνικών διαστάσεων Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, εγκαινιάζεται επισήμως το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, παρουσία ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το επιβλητικό κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τις Πυραμίδες της Γκίζα και εκτείνεται σε 500.000 τετραγωνικά μέτρα, στεγάζει περί τα 100.000 αρχαιολογικά ευρήματα.

Προκειμένου να καταστεί κατανοητό το μέγεθος, οι αρχαιολόγοι επιχείρησαν την εξής αναγωγή: Εάν ένας επισκέπτης αφιερώσει ένα λεπτό σε κάθε έκθεμα, θα χρειαστεί για όλα τα έργα περί τις εβδομήντα ημέρες και νύχτες.

Το «πετράδι του στέμματος» είναι αναμφίβολα η πλήρης συλλογή του Τουταγχαμών. Τα 5.398 τεχνουργήματα από τον ταφικό θάλαμο του 13ου φαραώ της 18ης Δυναστείας, που βασίλευσε μεταξύ 1332 και 1323 π.Χ., εκτίθενται πρώτη φορά στο σύνολο τους από το 1922, οπότε και ήρθαν στις φως από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ στην Κοιλάδα των Βασιλέων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περίφημη χρυσή νεκρική μάσκα του προστατεύεται πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι πάχους τεσσάρων εκατοστών.

Από την επιβλητική είσοδο στην οποία κυριαρχεί το άγαλμα του Ραμσή Β΄, ύψους δώδεκα μέτρων, βάρους 83 τόνων και ηλικίας 3.200 ετών, οι επισκέπτες οδηγούνται στις κεντρικές πτέρυγες ακολουθώντας μία σκάλα έξι ορόφων, πλαισιωμένη από εβδομήντα κολοσσιαία αγάλματα και εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά μέλη.

Στο τέλος της σκάλας με τα 108 σκαλοπάτια βρίσκεται μια γυάλινη πρόσοψη ύψους 25 μέτρων με θέα στις πυραμίδες.

Στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο φιλοξενούνται επίσης τα «ηλιακά σκάφη» του Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών και μήκους 42 μέτρων, τα οποία εικάζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά της σορού του από την Μέμφιδα στην Γκίζα.

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με προηγμένη τεχνολογία και παρουσιάζουν μέσω πολυμεσικών προβολών τον βίο των αρχαίων Αιγυπτίων και των βασιλέων τους.

Στο παλαιό Αιγυπτιακό Μουσείο -το οποίο ιδρύθηκε το 1903- στην πλατεία Ταχρίρ, στο κέντρο του Καΐρου και ήταν εδώ και χρόνια ήδη υπερπλήρες, παραμένουν 80.000 εκθέματα.