Έργο του εμβληματικού ζωγράφου Γκούσταβ Κλιμτ έγραψε ιστορία, καθώς πωλήθηκε στο ιλιγγιώδες ποσό των 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πλέον, το δεύτερο ακριβότερο έργο τέχνης που έχει δημοπρατηθεί ποτέ και παράλληλα, ο πιο ακριβός πίνακας μοντέρνας τέχνης που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Πρόκειται για το «Πορτρέτο της Elisabeth Lederer», ύψους περίπου δύο μέτρων που φιλοτεχνήθηκε από τον Αυστριακό καλλιτέχνη μεταξύ 1914 και 1916 και απεικονίζει την νεαρή κληρονόμο Ελίζαμπεθ Λέντερερ, κόρη των πλουσιότερων πατρόνων του Κλιμτ, η οποία απεικονίζεται να φορά ένα αραχνοΰφαντο ένδυμα με μοτίβα κινεζικής τέχνης.

Σημειώνεται ότι το ακριβότερο έργο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία παραμένει ο πίνακας «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι το 2017 έναντι του ποσού των 450,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έξι πλειοδότες έδωσαν μάχη επί 20 λεπτά στη δημοπρασία που διοργάνωσε ο Sotheby’s το βράδυ της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, στη Νέα Υόρκη. Ο οίκος αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του αγοραστή.

Το έργο, ένα από τα τελευταία αριστουργήματα του Κλιμτ, λεηλατήθηκε από τους Ναζί και παραλίγο να καταστραφεί σε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1948 επανήλθε στον αδελφό της Λέντερερ, Έριχ, ο οποίος ήταν συχνά μοντέλο για σχέδια και έργα του ζωγράφου και φίλου του Κλιμτ, Έγκον Σίλε. Παρέμεινε στην κατοχή του για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, μέχρι που αποφάσισε να τον πουλήσει το 1983, δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Το 1985 πέρασε στα χέρια του Λέοναρντ Λόντερ, κληρονόμου της αυτοκρατορίας της Estée Lauder. Για χρόνια κοσμούσε το σπίτι του στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, με εξαίρεση τις σύντομες περιόδους κατά τις οποίες δανείζονταν σε μουσεία, μεταξύ των οποίων στην National Gallery of Canada. Ο Λόντερ πέθανε τον Ιούνιο, σε ηλικία 92 ετών.

Η Έμιλι Μπράουν, η οποία εργάστηκε ως σύμβουλος τέχνης του χρυσού κληρονόμου για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε στο CNN ότι ο πίνακας ήταν το στολίδι της συλλογής του. «Έτρωγε μεσημεριανό όποτε ήταν στο σπίτι και το γεύμα σερβιριζόταν σε ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι ακριβώς δίπλα στον πίνακα», αποκάλυψε η ιστορικός τέχνης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το έργο αποτελεί ένα από τα δύο μοναδικά ολόσωμα πορτρέτα του Κλιμτ που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.