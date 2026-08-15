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Η πλατφόρμα αντλεί υλικό από χιλιάδες μουσεία, καλύπτοντας μια ευρεία χρονική περίοδο που ξεκινά από το 3000 π.Χ. και φτάνει έως το σήμερα.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν έργα τέχνης με βάση το ύφος, το θέμα ή την ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της σημασιολογικής αναζήτησης.

Τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα εμφανίζονται σε χαμηλή ανάλυση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ κάθε εικόνα συνοδεύεται από σύνδεσμο προς την αρχική της πηγή.

Οι ανώνυμοι διαχειριστές του ιστότοπου δεν κατέχουν τα δικαιώματα των εικόνων και παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

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Το The Last Museum, μια διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης πίσω από την οποία δεν εμφανίζονται ονόματα δημιουργών ή άλλα στοιχεία ταυτότητας, προσφέρει πλέον πρόσβαση σε εικόνες περίπου 6,3 εκατομμυρίων έργων τέχνης από μουσειακές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο αριθμός επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από την ίδια την πλατφόρμα, η οποία εμφανίζει 6.308.174 έργα στη βάση της.

Όπως αναφέρει το Colossal, πολλά από τα έργα είναι public domain, δηλαδή δεν προστατεύονται πλέον από πνευματικά δικαιώματα. Στις περιπτώσεις που ισχύουν δικαιώματα για τις εικόνες, το The Last Museum υποστηρίζει ότι τις εμφανίζει σύμφωνα με την αρχή της «θεμιτής χρήσης» (fair use), δηλαδή σε χαμηλή ανάλυση, αποκλειστικά για διαδικτυακή περιήγηση και για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και όχι για αναπαραγωγή.

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Ο ιστότοπος περιλαμβάνει έργα που χρονολογούνται από το 3000 π.Χ. έως σήμερα και αντλεί υλικό από ορισμένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, το Βρετανικό Μουσείο και το Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

«Ο ιστότοπος είναι εντελώς δωρεάν. Δεν συνδεόμαστε με κανένα μουσείο ή πινακοθήκη και δεν μας ανήκει καμία από τις εικόνες», διευκρινίζεται στη σελίδα «About». Κάθε εικόνα συνοδεύεται από σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική πηγή της, ενώ οι διαχειριστές καλούν όσους θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το The Last Museum, η βάση του συγκεντρώνει υλικό από 3.679 μουσεία, περίπου 270.000 καλλιτέχνες και 304 πολιτισμούς. Ανάμεσα στις προτεινόμενες αναζητήσεις βρίσκονται φράσεις όπως «αφίσα προπαγάνδας», «αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα», «ιαπωνική ξυλογραφία με πουλιά» και «σουρεαλιστικά όνειρα».

Αυτό ακριβώς είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει ποιο συγκεκριμένο έργο αναζητά. Μπορεί να αναζητήσει έργα με βάση «το θέμα, το ύφος, το αντικείμενο, την ατμόσφαιρα ή οποιαδήποτε περιγραφή μπορεί να φανταστεί». Η σημασιολογική αναζήτηση επιτρέπει την εξερεύνηση των συλλογών με βάση έννοιες, θέματα, τεχνοτροπίες ή ακόμη και την αίσθηση που θέλει να αποπνέει ένα έργο.

Με πληροφορίες από artnews, Colossal