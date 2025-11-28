Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.

Αρμόδια πηγή αναφέρει πως ο κατηγορούμενος δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος του του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Σχετικά με τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, υποστήριξε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.

Η υπόθεση



Τεράστιο αριθμό πλαστών έργων τέχνης, εντόπισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συλλαμβάνοντας δύο άτομα, ηλικίας 42 και 57 ετών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι έδωσε σε κάποια άτομα 300.000 ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού.

Όπως είπε όταν κατάλαβε στην συνέχεια ότι ήταν ψεύτικες ζήτησε πίσω τα χρήματα και εκείνοι του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστοί.

Ακολούθησαν έφοδοι της ΕΛΑΣ σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία. εταξύ άλλων κατασχέθηκαν 481 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια έξι γεμιστήρες και 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων.

Κλήθηκε πραγματογνώμονας ο οποίος γνωμάτευσε ότι είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πιστοποιητικά που συνόδευαν κάποιους πίνακες παρέπεμπαν σε άλλη υπόθεση πλαστογραφίας που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο. Τότε είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων