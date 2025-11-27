Στη σύλληψη ενός 57χρονου και ενός 42χρονου προχώρησαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για δοσοληψία πλαστών έργων τέχνης.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στα σπίτια των συλληφθέντων, αλλά και σε χώρους που χρησιμοποιούν συνολικά βρέηκαν και κατασχέθηκαν:

-481- έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

-2- έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

-4- πιστόλια και -6- γεμιστήρες,

-370- φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

-5- θήκες πιστολιών,

-2- κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.