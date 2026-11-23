Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης

Πλαστά έργα τέχνης: Αναμένεται διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 49χρονο Αρχιμανδρίτη

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατέσχεσαν 35 έργα τέχνης, τα οποία πιστοποιήθηκαν ως πλαστά από ειδικό τεχνοκριτικό, παρά τα συνοδευτικά πιστοποιητικά γνησιότητας.

Οι δράστες επιχειρούσαν να πωλήσουν τα έργα μέσω διαδικτυακών αγγελιών, ενώ η αξία τους θα προσέγγιζε το ποσό του 1.700.000 ευρώ αν ήταν γνήσια.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 44χρονο, ο οποίος κατονόμασε ως συνεργό του έναν 51χρονο Αρχιμανδρίτη που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο συγκεκριμένος Αρχιμανδρίτης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές της Αυστραλίας για καταγγελίες σχετικά με απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών από πιστούς.

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Συνολικά 35 έργα έχουν κατασχέσει τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από την πιστοποίηση της ειδικού, η οποία ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είναι πλαστά, παρόλο που αναφέρονται ως γνήσια και μάλιστα ορισμένα από αυτά συνοδεύονται και από πιστοποιητικό γνησιότητας, επίσης πλαστό σύμφωνα με την ειδικό.

Η HuffPost παρουσιάζει φωτογραφίες από τα κατασχεθέντα έργα, αλλά και τις αγγελίες, που είχαν αναρτήσει σε ιστοσελίδα, για να του πουλήσουν, όπως το έργο του εξπρεσιονιστή ζωγράφου, Γεωργίου Μπουζιάνη, το οποίο διαφήμιζαν προς 1.300 ευρώ μαζί με πιστοποιητικό γνησιότητας.

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Η τεχνοκριτικός ενημέρωσε τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πως η πραγματική τιμή των έργων, εάν ήταν γνήσια, θα προσέγγιζε το ποσό 1.700.000 ευρώ.

Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης Αυτά είναι τα πλαστά έργα τέχνης που ήθελε να πουλήσει ο… Αρχιμανδρίτης

Η ιστορία του Αρχιμανδρίτη

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 44χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε λάβει οδηγίες από έναν άνδρα 51 ετών, που ιερουργεί ως Αρχιμανδρίτης σε περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι επίσης κατηγορούμενος.

Ο Αρχιμανδρίτης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν την εκκλησιαστική κοινότητα, όταν στην Αυστραλία -όπου πήγε το 2011- αποκαλύφθηκε ότι είχε λογαριασμό σε εφαρμογή γνωριμιών, ενώ υπήρχαν σε βάρος του καταγγελίες σχετικά με μεγάλα χρηματικά ποσά, που φέρεται να είχε λάβει ο αρχιμανδρίτης από πιστούς, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι ενορίτες.

Στα αρχικά δημοσιεύματα της The Advertiser γινόταν λόγος για δωρεές που έφταναν περίπου τις 500.000 δολάρια Αυστραλίας, ποσό το οποίο άνθρωποι του περιβάλλοντός του είχαν αμφισβητήσει έντονα.

Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση τον Οκτώβριο του 2023, όταν δημοσιεύτηκαν πρόσθετες πληροφορίες για χρηματικές παροχές από ηλικιωμένη γυναίκα ελληνικής καταγωγής.

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