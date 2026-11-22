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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, για την οποία έχει συλληφθεί ένας 44χρονος, ενώ αναζητείται ένας 49χρονος Έλληνας που φέρεται να ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το MEGA, διεθνές ένταλμα σύλληψης θα εκδοθεί για τον 49χρονο Αρχιμανδρίτη.

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Τι είναι γνωστό για την υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές έστησαν επιχείρηση στους Αμπελοκήπους το Σάββατο (21/11) και συνέλαβαν 44χρονο, ο οποίος μετέφερε έξι πίνακες που αποδίδονταν στον Γιώργο Μπουζιάνη και επρόκειτο να πωληθούν έναντι 5.150 ευρώ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος, ενεργούσε για λογαριασμό αρχιμανδρίτη που ζει στην Τάμπα της Φλόριντα, τον οποίο γνώριζε επί σειρά ετών και από τον οποίο είχε παραλάβει τα έργα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η πληροφορία στις Αρχές περιήλθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την οποία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Vendora.gr είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.