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Οι καταγγέλλουσες υποστηρίζουν ότι ο ιερωμένος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και ασκούσε ψυχολογικό εκβιασμό στα θύματα, ορισμένα εκ των οποίων ήταν ανήλικα.

Η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου απορρίπτει τις κατηγορίες, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχιατρικά ζητήματα του εντολέα του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, με τις εισαγγελικές αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία και τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Σοβαρή ποινική υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αρχιμανδρίτης κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών, με τη διαδικασία να έχει ήδη περάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Οι καταγγελίες, που πλέον έχουν λάβει τη μορφή επίσημης μήνυσης, κάνουν λόγο για σεξουαλική κακοποίηση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και χειραγώγηση των θυμάτων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα φερόμενα περιστατικά εκτείνονται από το 2018 έως και το 2025, στην περιοχή του Κερατσινίου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι ορισμένα από τα θύματα ήταν ανήλικα κατά την πρώτη τους επαφή με τον κατηγορούμενο.

Οι καταγγέλλουσες υποστηρίζουν ότι ο ιερωμένος αξιοποιούσε τη θέση και το κύρος του εκκλησιαστικού του αξιώματος, προσεγγίζοντας νεαρές γυναίκες και οικογένειες που τον εμπιστεύονταν, χτίζοντας σχέσεις εξουσίας και επιρροής.

Όπως περιγράφεται, η προσέγγιση γινόταν συχνά στο πλαίσιο θρησκευτικών δραστηριοτήτων, όπως εξομολογήσεις και ευλογίες, ενώ στη συνέχεια –σύμφωνα με τις καταγγελίες– ακολουθούσαν πιεστικές και ανάρμοστες συμπεριφορές που εξελίσσονταν σε κακοποιητικές πρακτικές.

Παράλληλα, τα θύματα αναφέρουν ότι δέχονταν και έντονο ψυχολογικό εκβιασμό, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δυσχέραινε την αντίδρασή τους ή την άμεση καταγγελία των γεγονότων.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας

Η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, σε επίσημη ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι μόλις ενημερώθηκε για τις καταγγελίες προχώρησε στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων εκκλησιαστικών πειθαρχικών διαδικασιών.

Όπως σημειώνεται, εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον σχετικό νόμο περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων.

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«Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση της η καταγγελλόμενη υπόθεση, επιλήφθηκε ταχύτατα της υποθέσεως και κινήθηκαν άμεσα και καθηκόντως όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες (Ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» [ΦΕΚ Α’ 110]), οι οποίες είναι απολύτως διαφανείς, αυστηρές και τυπικές.

Επί της υποθέσεως έχουν ήδη αποφανθεί τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, η δε απόφαση δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητας λόγω ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι στην εν λόγω υπόθεση, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως, έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες».

Η Μητρόπολη δηλώνει επίσης ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

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Αρνείται τις κατηγορίες ο αρχιμανδρίτης

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην αρχιμανδρίτη, καθώς και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, απορρίπτουν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σοβαρά προβλήματα υγείας του κατηγορούμενου, ο οποίος σήμερα είναι υπέργηρος και πάσχει, σύμφωνα με την υπεράσπιση, από άνοια και ψυχιατρικά ζητήματα.

Μετά τη μετατροπή των καταγγελιών σε μήνυση, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν καταθέσεις των φερόμενων θυμάτων αλλά και μαρτυρίες τρίτων προσώπων που ενδέχεται να έχουν γνώση των γεγονότων.

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Η έρευνα αναμένεται να είναι σύνθετη, όπως συμβαίνει συχνά σε υποθέσεις που αφορούν αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ενώ οι αρχές καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων πριν από την άσκηση τυχόν διώξεων.