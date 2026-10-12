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Ο αρχιμανδρίτης Μάξιμος Κάππας απένειμε στον επιχειρηματία το ενοριακό μετάλλιο της Αγίας Θέκλας για τη συνεισφορά του.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε αναγνωρίζοντας την προσφορά του κ.

Κρασσά στο φιλανθρωπικό έργο της ενορίας και την υποστήριξη προς άπορα παιδιά.

Ο αρχιμανδρίτης εξέφρασε την εκτίμησή του για την επικοινωνία και τη βοήθεια που παρέχει ο επιχειρηματίας στο κοινωνικό έργο.

Το Φιλόπτωχο Ταμείο της ενορίας στηρίζει μηνιαίως αναξιοπαθούντες, παρέχοντας τρόφιμα, φάρμακα και οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες και φοιτητές.

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Το πρωί της Κυριακής, ο Ηλίας Κρασσάς έδωσε το παρών -μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, Γιώργο- στο μνημόσυνο στενής οικογενειακής φίλης στην Αγία Φωτεινή Ιλισσού, το οποίο τέλεσε ο αρχιμανδρίτης Μάξιμος Κάππας, που είναι ιδιαίτερα γνωστός στους εκκλησιαστικούς κύκλους για το σημαντικό φιλανθρωπικό του έργο.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ιερή ακολουθία, ο αρχιμανδρίτης «αιφνιδίασε» ευχάριστα τον γνωστό επιχειρηματία, καλώντας τον να έρθει κοντά του για να του απονείμει το ενοριακό μετάλλιο της Αγίας Θέκλας για την σταθερή προσφορά του. «Ο κύριος Κρασσάς είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έχουμε πλέον ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο έργο της ενορίας μας» λέει στη HuffPost o αρχιμανδρίτης Μάξιμος Κάππας.

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«Κάθε χρόνο, τον Φεβρουάριο, η ενορία μας διοργανώνει ένα φιλανθρωπικό τσάι στο ξενοδοχείο Olympic Royal. Την τελευταία φορά τον είχαμε καλέσει για τον τιμήσουμε αλλά δυστυχώς απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, οπότε ελπίζουμε στο επόμενο μας κάλεσμα να καταφέρει να έρθει. Όπως επίσης θα παρακολούσαμε να έρθουν και από τον Δήμο Αθηναίων αλλά και μέλη της κυβέρνησης».

«Στο ημερολόγιο του 2027 έχουμε συμπεριλάβει μια φωτογραφία με τα μεγάλα σοκολατένια αυγά που μας έστειλε ο Κύριος Κρασσάς από τα ζαχαροπλαστεία Fresh το περασμένο Πάσχα για τα παιδιά της περιοχής που οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους αγοράσουν. Δεν φαντάζεστε πόσο χάρηκαν όλοι, ήταν πολύ συγκινητικό» συμπληρώνει ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιλισσού.

Από το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας ενισχύονται κάθε μήνα 25 άπορες οικογένειες, αγοράζονται φάρμακα, δίδονται ενισχύσεις σε στρατιώτες, φοιτητές και σε άλλους συνανθρώπους μας αναξιοπαθούντες.

Ηλίας Κρασσάς: 12 χρόνια γάμου με τη Βίκυ Καγιά

Ο Ηλίας Κρασσάς έγιναν ζευγάρι τον Οκτώβριο του 2013 και παντρεύτηκαν στις 18 Ιουλίου του 2014 στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι- που είναι και η αγαπημένη τους πόλη. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης των Fresh, είχε οργανώσει τον γάμο χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Μαζί τους τότε είχαν ταξιδέψει τα δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο, Γιώργος και Εριέττα.

ΗΒίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασάς είχαν κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως ζευγάρι τη χρονιά που παντρεύτηκαν

Τον Μάιο της επόμενης χρονιάς γεννήθηκε η κόρη τους, Μπιάνκα, και τον Ιούλιο του 2018 υποδέχτηκαν τον γιο τους Κάρολο. Εκτός από τα ζαχαροπλαστεία Fresh, ο Ηλίας Κρασσάς έχει επεκτείνει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σε άλλους τομείς, όπως το real estate, και έχει αναπτύξει συνεργασίες με γαλλικούς οίκους ειδών πολυτελείας.