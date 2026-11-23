Εικονικά τιμολόγια: Αρχίζουν οι απολογίες των 15 – Οι «καθοδηγητές», οι «συναρχηγοί», οι «αχυράνθρωποι» και οι αναλήψεις – εξπρές εκατομμυρίων - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεκαπέντε κατηγορούμενοι παρουσιάζονται ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή σε κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων και διάπραξης σοβαρών οικονομικών αδικημάτων.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να προκάλεσε ζημιά 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο μέσω παράνομων επιστροφών φόρου και φοροδιαφυγής.

Στη δράση του κυκλώματος συμμετείχαν λογιστές και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων που διευκόλυναν την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν δίκτυο εταιρειών βιτρίνα για να υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις και να εισπράττουν παράνομα σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Οι αρχές εντόπισαν χαρακτηριστική περίπτωση όπου αναλήφθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 41 λεπτά με τη βοήθεια στελεχών τραπεζών.

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Στα δικαστήρια αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι 15 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να απολογηθούν για τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, καθώς τους έχει δοθεί προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την πλαστογραφία και το ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών-«βιτρινών», μέσω των οποίων εξέδιδε και χρησιμοποιούσε δεκάδες εικονικά τιμολόγια, ενώ παράλληλα υπέβαλλε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

Η ζημιά για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων εκτιμάται ότι έφτασε τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μέθοδοι δράσης του κυκλώματος

Τρεις βασικοί τρόποι φέρεται να αποτελούσαν τη βάση της παράνομης δραστηριότητας, σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τη μη απόδοση του ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών φορολογικών παραστατικών, καθώς και την υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων με στόχο την εξασφάλιση επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Σημαντική θέση στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρονται να κατείχαν επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στη διευκόλυνση της διαδικασίας εκταμίευσης των επιστροφών φόρου.

Αναλήψεις 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις 41 λεπτά

Χαρακτηριστική της ταχύτητας με την οποία δρούσε η οργάνωση είναι μία από τις περιπτώσεις που εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές.

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Στις 25 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πέντε εταιρειών 3,4 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρου.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, τέσσερα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών μετέβησαν σε κεντρικό τραπεζικό κατάστημα της Αττικής και πραγματοποίησαν αναλήψεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις 41 λεπτά, από τις 11:36 έως τις 12:17.

Κατά τις αρχές, οι αναλήψεις πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να παρέκαμπταν τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας, επιτρέποντας στα μέλη του κυκλώματος να αποσύρουν τεράστια ποσά σε μετρητά αμέσως μόλις πιστώνονταν οι επιστροφές φόρου.

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Εταιρεία δήλωσε τζίρο 3,4 εκατ. ευρώ μέσα σε 15 ημέρες

Το μέγεθος της φερόμενης απάτης αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Μία από αυτές, μονοπρόσωπη εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Αττική, φέρεται να συστάθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και μέσα σε μόλις 15 ημέρες να δήλωσε κύκλο εργασιών που ξεπερνούσε τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, διεκδικώντας παράλληλα επιστροφή φόρου ύψους 687.000 ευρώ.

Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν πώς επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχη πραγματική οικονομική δραστηριότητα κατάφερναν να εμφανίζουν τόσο υψηλούς τζίρους και να δημιουργούν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνταν για την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρου.

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Ο ρόλος των λογιστών στο κύκλωμα – Η μαρτυρία για την αμοιβή των 30.000 ευρώ

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, λειτουργούσαν ως «καθοδηγητές» και «στρατολόγοι» των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Πρόκειται για άτομα με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, τα οποία φέρονται να αξιοποιούσαν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες του φορολογικού συστήματος, καταχωρίζοντας ανύπαρκτες συναλλαγές και παρακρατήσεις φόρου. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονταν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την υποβολή αιτημάτων παράνομων επιστροφών φόρου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση λογιστή που φέρεται να συμμετείχε στη διαδικασία. Ο ίδιος περιέγραψε τις ενέργειες που πραγματοποίησε για λογαριασμό εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι έλαβε συνολικά 30.000 ευρώ για τις υπηρεσίες του.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συνέταξα ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις με τους εταίρους και υπέβαλα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με βάση προσωρινά αποθηκευμένα έντυπα. Την ίδια διαδικασία ακολούθησα και για άλλες εταιρείες 15 ημέρες μετά. Για το σύνολο των υπηρεσιών μου έλαβα αμοιβή 30.000 ευρώ».

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Οι δύο τραπεζικοί διευθυντές και οι «χρυσές» αμοιβές των 100.000 ευρώ

Σημαντική θέση στην ιεραρχία του κυκλώματος φέρονται να κατείχαν δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ως «συναρχηγοί» της οργάνωσης.

Οι δύο τραπεζικοί υπάλληλοι κατηγορούνται ότι αξιοποιούσαν τη θέση τους για να διευκολύνουν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, παρακάμπτοντας τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις τραπεζικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ύψος της αμοιβής που φέρονται να λάμβαναν για τις υπηρεσίες τους, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έφτανε τις 100.000 ευρώ για κάθε υπόθεση στην οποία παρείχαν διευκολύνσεις.

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Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα φέρεται να μπορούσε να αποσύρει γρήγορα τα χρήματα από τις παράνομες επιστροφές φόρου, πριν εντοπιστούν οι ύποπτες συναλλαγές από τις αρμόδιες αρχές.

Οι «αχυράνθρωποι» και η διαδρομή των μετρητών

Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ρόλος τους ήταν να εμφανίζονται στις τράπεζες ως δικαιούχοι των εταιρικών λογαριασμών, να πραγματοποιούν τις αναλήψεις και στη συνέχεια να παραδίδουν τα μετρητά στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

Για τη συμμετοχή τους φέρονται να λάμβαναν σημαντικές χρηματικές αμοιβές, ενώ η χρήση τους επέτρεπε στους πραγματικούς οργανωτές να διατηρούν απόσταση από τις συναλλαγές και τη διακίνηση των χρημάτων.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ορισμένοι από τους κατηγορουμένους ενδέχεται να μην είχαν γνώση της πραγματικής έκτασης των δραστηριοτήτων του κυκλώματος και να χρησιμοποιήθηκαν από άλλα πρόσωπα χωρίς να αντιλαμβάνονται τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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