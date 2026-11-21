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Έναν 65χρονο ημεδαπός μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού συνέλαβαν το πρωί του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών.



Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων των αστυνομικών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ, εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

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Από την επακόλουθη έρευνα, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας και κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.