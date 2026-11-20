Αγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε το πτώμα στη βαλίτσα – Ανήκει σε γυναίκα 24 ετών από τη Μπουρκίνα Φάσο (βίντεο)

Άγιος Παντελεήμονας: Μυστήριο με τον θάνατο της 24χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα – Τι έδειξε η νεκροτομή

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εικόνες που βοήθησαν τους ερευνητές του ανθρωποκτονιών να λύσουν το μυστήριο και να τακτοποιήσουν τον δολοφόνο της νεαρής κοπέλας από την Μπουρκίνα Φάσο παρουσιάζει η HuffPost.

Στις εικόνες αυτές φαίνεται ξεκάθαρα η εικοσιτετράχρονη κοπέλα μαζί με τον δολοφόνο της να προσεγγίζουν την πολυκατοικία, όπου διέμενε ο δεκαεννιάχρονος μέχρι την ανθρωποκτονία.

Advertisement

Advertisement

Επίσης, διακρίνεται ο φερόμενος ως δράστης να σέρνει τη βαλίτσα, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα τοποθέτησε το θύμα, για να το μεταφέρει δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων.

Αυτά τα βίντεο εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών και σε συνδυασμό με το δακτυλικό αποτύπωμα του δράστη επάνω σε μία σακούλα, με την οποία είχε τυλίξει το άψυχο κορμί της κοπέλας, κατάφεραν να τον τακτοποιήσουν και έτσι να εκδοθεί σε βάρος του το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου τον συνέλαβαν Γάλλοι αστυνομικοί λίγο έξω από το Στρασβούργο.

Σχετικά άρθρα Στο Στρασβούργο συνέλαβαν τον δολοφόνο της Αραμάτα Άγιος Παντελεήμονας: Μυστήριο με τον θάνατο της 24χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα – Τι έδειξε η νεκροτομή Αγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε το πτώμα στη βαλίτσα – Ανήκει σε γυναίκα 24 ετών από τη Μπουρκίνα Φάσο (βίντεο)