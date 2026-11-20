Εικόνες που βοήθησαν τους ερευνητές του ανθρωποκτονιών να λύσουν το μυστήριο και να τακτοποιήσουν τον δολοφόνο της νεαρής κοπέλας από την Μπουρκίνα Φάσο παρουσιάζει η HuffPost.
Στις εικόνες αυτές φαίνεται ξεκάθαρα η εικοσιτετράχρονη κοπέλα μαζί με τον δολοφόνο της να προσεγγίζουν την πολυκατοικία, όπου διέμενε ο δεκαεννιάχρονος μέχρι την ανθρωποκτονία.
Επίσης, διακρίνεται ο φερόμενος ως δράστης να σέρνει τη βαλίτσα, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα τοποθέτησε το θύμα, για να το μεταφέρει δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων.
Αυτά τα βίντεο εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών και σε συνδυασμό με το δακτυλικό αποτύπωμα του δράστη επάνω σε μία σακούλα, με την οποία είχε τυλίξει το άψυχο κορμί της κοπέλας, κατάφεραν να τον τακτοποιήσουν και έτσι να εκδοθεί σε βάρος του το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου τον συνέλαβαν Γάλλοι αστυνομικοί λίγο έξω από το Στρασβούργο.