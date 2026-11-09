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Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό του αγνώστου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών θα καλέσει τον σύντροφο του θύματος για κατάθεση, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη ζωή και τις τελευταίες κινήσεις της κοπέλας.

Τα επικρατέστερα σενάρια για την υπόθεση περιλαμβάνουν την εγκληματική ενέργεια ή τον θάνατο από παθολογικά αίτια, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δράστη.

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Σε μία 24χρονη κοπέλα από την Μπουργκίνα Φάσο, της οποίας την εξαφάνιση είχε δηλώσει ο σύντροφός της στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης, ανήκει η σορός της γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα, στην οδό Αλκαμένους, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναμένεται να καλέσουν τον σύντροφο τού θύματος για κατάθεση, προκειμένου να τους δώσει λεπτομέρειες για τη ζωή και τη δραστηριότητά της, αλλά και για την τελευταία φορά, που την είδε εν ζωή.

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Ταυτόχρονα οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών έχουν ξεκινήσει να στήνουν το χρονοδιάγραμμα. Από την ώρα εντοπισμού της βαλίτσας, το βράδυ της Κυριακής, κατάφεραν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό να βρουν και την ώρα που ο άγνωστος -μέχρι τώρα- άνδρας άφησε τη βαλίτσα δίπλα στον κάδο απορριμμάτων τα ξημερώματα τής Κυριακής. Έχοντας ως αφετηρία αυτό το γεγονός, προσπαθούν να εντοπίσουν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες να έχουν καταγράψει τον δράστη και τις κινήσεις του, για να φθάσουν και στην ταυτότητά του, ενώ περιμένουν τα νεότερα για την αιτία θανάτου της από τον ιατροδικαστή.

Τα επικρατέστερα σενάρια

Τα επικρατέστερα σενάρια είναι ή η γυναίκα να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας ή να πρόκειται για τοξικομανή που πέθανε από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια κάποιος τοποθέτησε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και την εγκατέλειψε.

Η βαλίτσα με την σορό εντοπίστηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής από έναν 30χρονο περαστικό που παραξενεύτηκε από έντονη δυσοσμία να προέρχεται από το σημείο. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν τη βαλίτσα από το εσωτερικό της οποίας μάλιστα προεξείχε ένα ανθρώπινο χέρι.

Ουσιαστικές απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή ως προς στα αίτια και στις συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Πάντως σύμφωνα με την πρώτη εικόναη σορός δεν φέρει εμφανείς κακώσεις ή άλλα εξωτερικά τραύματα.

Επίσης, αναμένεται να ληφθεί δείγμα DNA, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης ενώ οι αρχές θα εξετάσουν εάν τα γενετικά στοιχεία αντιστοιχούν σε γυναίκες που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενες.

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Φυσικά, δεν αποκλείεται, πάντως, η γυναίκα να είναι αλλοδαπή και να μην έχει καταγραφεί στα σχετικά αρχεία, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που εξετάζονται, ενδέχεται να βρισκόταν στη χώρα χωρίς έγγραφα.

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