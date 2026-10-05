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Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον ‘Αγιο Παντελεήμονα.

Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης.

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Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβαν να εξιχνιάσουν την επίθεση με χειροβομβίδα με στόχο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγιου Παντελεήμονα.

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα της Δευτέρας δύο άτομα, τα οποία επέβαινα σε μοτοσικλέτα, σταμάτησαν μπροστά στην καφετέρια και πέταξαν το πολεμικό υλικό , χωρίς αυτό να ενεργοποιηθεί.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για χειροβομβίδα, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και για περίπου πέντε ώρες ο δρόμος παρέμεινε κλειστός, μέχρι πυροτεχνουργοί του Στρατού να την παραλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο μοχλός απασφαλισεως βρέθηκε απέναντι από το κατάστημα, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήθελαν η χειροβομβίδα να εκραγεί, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έγινε.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αχαρνών και στην οδό Ιουλιανού, λόγω επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια, που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών.