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Χωρίς να μπορέσει να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή στη σορό της 24χρονης, που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, στον Άγιο Παντελεήμονα, ο ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη, ύψους 1,73, δεν είχε κάποιο εμφανές τραύμα, ενώ τα εσωτερικά όργανά της ήταν σε προχωρημένη σήψη, κάτι που κάνει τον ιατροδικαστή να πιστεύει ότι ο θάνατός της επήλθε 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού, το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου.

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Αστυνομικοί και ιατροδικαστής θα περιμένουν τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές – τοξικολογικές εξετάσεις, μήπως και τους δώσουν την αιτία θανάτου.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη καλέσει για κατάθεση τον σύντροφο της 24χρονης από τη Μπουκίνα Φάσο, καθώς εκείνος είναι που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Νοεμβρίου και πιθανά εκείνος να είναι που την είδε και εν ζωή τελευταίος πριν εξαφανιστεί.

Παράλληλα, προσπαθούν να συγκεντρώσουν λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της, για να δουν εάν και ποιος μπορεί να την ήθελε νεκρή, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο, που ακολούθησε ο δράστης.